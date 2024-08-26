少尉夜闖女官寢室找女友！瞎掰中邪躲天花板　遭汰除還要賠235萬

▲馬防部曾姓少尉夜闖女官寢室，遭記2大過勒令退伍，並須賠償軍方235萬餘元。（示意圖／ETtoday資料照）



記者吳佩蓁／台中報導

陸軍馬防部一名曾姓少尉，去年7月剛從軍校畢業任官，8月到步訓中心受訓時，竟私闖女官寢室找女友，被逮後還辯稱是「中邪」受到驚嚇才誤闖女官宿舍，遭軍方記2大過汰除。馬防部依服役未滿法定役期10年，提起行政訴訟要求曾賠償公費待遇、津貼等費用，台中高等行政法院審理，判決曾男應賠償軍方235萬餘元。

判決指出，曾男原是陸軍馬祖防衛指揮部步兵營第二連少尉排長，2019年就讀陸軍官校，去年畢業後開始任官；怎料去年8月曾男在步訓中心受訓時，竟趁凌晨私闖3樓女官宿舍，安全軍官透過監視器發現後立即和同袍上樓找人，曾男被抓後一度情緒不穩。

曾男辯稱，他和同班同學曾女是男女朋友，並在外租屋於假日時同居，去年8月4日，曾女提到收假後2人就不能一起睡覺，就開玩笑跟他說「你來找我啊」，並說出女宿大門密碼；曾男稱7日凌晨突然有個男人的聲音指引他走到女官寢室門口，「耳朵內有聲音和我說密碼的全貌，我就輸入並進去女官寢」，之後他不知道為何人就趴在了天花板上，他有聽到安官查舖聲，確認安官離開後他才爬下來，但一走出去就被安官發現。

曾女則證稱，當時她認為男友不可能闖進女官寢室，就隨口說出寢室大門密碼，事發後她被學姊叫醒到安官桌才知道男友闖大禍，事後她帶男友去龍山寺廟收驚，師傅說是在馬袓卡到鬼，收完驚男友才恢復意識。

馬防部調查後，認為曾男私自進入女官寢室，所為已不適服現役，核予大過2次處分，並於2023年9月1日勒令退伍。另按照軍費生規定，曾男原本至少須服役10年，卻僅服役2月退伍，軍方依「陸海空軍軍官士官未服滿最少服役年限志願申請退伍賠償辦法」，要求曾男賠償在校期間所受領之公費待遇、津貼、訓練費用，共計235萬餘元。

台中高等行政法院審理，認為曾男被帶下樓時，精神狀況均正常，僅情緒緊張、呼吸急促，並無精神耗弱欠缺判斷事理能力情事，且事發前與女友的LINE對話均可正常對話，認定曾男主張他疑似中邪，僅短暫失去行動決定及控制能力，隨即恢復理智，均為曾男一人空言，並無任何客觀證據能證明其精神狀況，判處曾男應全數賠償軍方235萬2236元，全案可上訴。