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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯好友被捕他幫送外套卻慘了　陸軍士官竟將步槍子彈帶出營

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲霧峰警分局昨日攔查一名王姓通緝犯，王嫌叫友人阮姓士官送外套，結果被警方發現外套內有子彈。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名王姓通緝犯被警方攔查，王嫌要友人、十軍團阮姓士官幫忙送外套，結果外套由員警檢查時，意外發現裡頭有一顆5.56公厘步槍子彈。初步了解，阮員自稱是不慎遺落在外套內，才遭挾帶出營，軍方也正釐清詳細情況，全案由台中地檢署偵辦中。

霧峰警分局說，1日1時許警方在大明路臨檢，查獲一名王姓通緝犯。經員警將王嫌帶返所後，王嫌請求朋友、阮姓士官協助送外套，不料員警檢查衣物時，竟發現外套口袋內有一發子彈，立即依槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署偵辦。警方說，2人沒有同車，是因準備要將王嫌移送，所穿著衣物需經檢查，才意外查獲子彈。

十軍團回應，該員所屬機步為第234旅，為步槍兵，昨日休假時，被警方查獲身上有5.56公厘步槍彈1顆。阮員向軍方稱，是被警方攔查，不慎挾帶在衣物內，軍方正積極釐清中。

十軍團指出，本部後續將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合檢警調查，倘有不法，將依規定嚴懲不貸。本案將援引為例，持恆要求各單位強化官兵法紀教育及人員考核作為，以嚴肅部隊紀律，確維軍譽。

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