中信銀躋身金融領導品牌行列　囊括《Asia Risk》、《The Asset》五大國際級獎項

▲中國信託銀行」今年六度蟬聯國際知名財經媒體《Asia Risk》（亞洲風險）雜誌頒發之「臺灣年度最佳衍生性金融商品暨最佳風險管理機構」（Derivatives House of the Year, Taiwan）。

圖、文／中國信託銀行提供

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）資本市場以客戶體驗為核心，致力推出具國際水準之衍生性金融商品服務，今年六度蟬聯國際知名財經媒體《Asia Risk》（亞洲風險）雜誌頒發之「臺灣年度最佳衍生性金融商品暨最佳風險管理機構」（Derivatives House of the Year, Taiwan）；無獨有偶，《The Asset》（財資）雜誌本（9）月亦公布「The Asset Triple A Private Capital Awards 2024」評選結果，中國信託銀行榮獲「臺灣最佳外匯方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions-FX in Taiwan）、「臺灣最佳利率方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions-Rates in Taiwan）、「臺灣最佳商品方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions-Commodities in Taiwan）及「臺灣最佳投資方案提供銀行」（Best Bank for Investment Solutions in Taiwan）四大殊榮，躋身國際金融領導品牌行列。

面對全球供應鏈移轉，中國信託銀行目前於全球四個時區、逾十個據點設有專業資本市場服務團隊，幫助企業客戶管理國際市場變動可能衍生之營運風險，並以香港與新加坡為中心，整合大中華及東南亞資源，協助拓展國際業務；在數位創新方面，於2022年領先業界推出「智匯GO」行動外匯交易APP，提供市場同步匯率報價、自動辨識有權交易人員、自動套填申報書及線上完成臺幣申報交割等功能，透過手機即可滿足企業客戶外匯管理需求深受好評。

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展望未來，中國信託銀行將持續運用數位科技創新服務、優化衍生性金融商品，協助企業於全球市場保持競爭力，與客戶攜手成長。