中信銀躋身金融領導品牌行列　囊括《Asia Risk》、《The Asset》五大國際級獎項

▲中國信託銀行」今年六度蟬聯國際知名財經媒體《Asia Risk》(亞洲風險)雜誌頒發之「臺灣年度最佳衍生性金融商品暨最佳風險管理機構」(Derivatives House of the Year, Taiwan)。

圖、文/中國信託銀行提供

中國信託商業銀行(簡稱「中國信託銀行」)資本市場以客戶體驗為核心,致力推出具國際水準之衍生性金融商品服務,今年六度蟬聯國際知名財經媒體《Asia Risk》(亞洲風險)雜誌頒發之「臺灣年度最佳衍生性金融商品暨最佳風險管理機構」(Derivatives House of the Year, Taiwan);無獨有偶,《The Asset》(財資)雜誌本(9)月亦公布「The Asset Triple A Private Capital Awards 2024」評選結果,中國信託銀行榮獲「臺灣最佳外匯方案提供銀行」(Best Bank for Investment Solutions-FX in Taiwan)、「臺灣最佳利率方案提供銀行」(Best Bank for Investment Solutions-Rates in Taiwan)、「臺灣最佳商品方案提供銀行」(Best Bank for Investment Solutions-Commodities in Taiwan)及「臺灣最佳投資方案提供銀行」(Best Bank for Investment Solutions in Taiwan)四大殊榮,躋身國際金融領導品牌行列。

面對全球供應鏈移轉,中國信託銀行目前於全球四個時區、逾十個據點設有專業資本市場服務團隊,幫助企業客戶管理國際市場變動可能衍生之營運風險,並以香港與新加坡為中心,整合大中華及東南亞資源,協助拓展國際業務;在數位創新方面,於2022年領先業界推出「智匯GO」行動外匯交易APP,提供市場同步匯率報價、自動辨識有權交易人員、自動套填申報書及線上完成臺幣申報交割等功能,透過手機即可滿足企業客戶外匯管理需求深受好評。

展望未來,中國信託銀行將持續運用數位科技創新服務、優化衍生性金融商品,協助企業於全球市場保持競爭力,與客戶攜手成長。