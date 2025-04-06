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韓籍男大生西門町遭砍！「恐懼出門」仍暖喊：我知台灣善良人更多

醉酒的39歲周姓男子持開山刀攻擊韓籍申姓大學生，導致男大生背部、腰部遭砍傷。（圖／三立新聞網提供）

▲男子從車上拿出開山刀，便往韓國留學生砍去。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市西門町昨（5日）清晨發生隨機砍人案！一名就讀輔仁大學、26歲韓籍申姓大學生，與朋友途經萬華區昆明街時，突遭醉酒的39歲周姓男子持開山刀攻擊，導致他背部、腰部遭砍傷。對此，申姓男大生今（6）日也再度發文洩心聲，坦言至今傷口仍痛到睡不好，也不敢踏出家門，「我並不是想說『韓國比台灣更安全』，只是經歷了這樣的事後，我真的會害怕自己哪天走在路上，也會莫名其妙被人攻擊。」

申姓男大生今日在社群平台Threads發文表示，由於自己的遭遇被台、韓媒體陸續報導曝光，他才意識到此事的嚴重性，儘管背部傷口經縫合後正在康復，但心裡卻留下陰影，「因為劇烈的疼痛，我晚上常常睡不好，老實說，我現在還是不敢出門，想到當時的情況，腿都還會發抖，不過，我會慢慢走出來的。」

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申姓男大生也感謝大家，在事情發生後給予他很多關心、溫暖及鼓勵，「我知道，台灣善良的人更多，這一點我也非常清楚，也正是因為這樣，我才選擇來到台灣。」

申姓男大生坦言，自己並非想表達韓國比台灣更安全，但這件事確實讓他仍餘悸猶存，「只是經歷了這樣的事後，我真的會害怕自己哪天走在路上，也會莫名其妙被人攻擊」，並再次向所有關心他、幫助過他的人致謝，「你們溫暖又迅速的幫忙，我永遠不會忘記。」

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