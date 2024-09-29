王毅聯大演講：2758號決議承認中華人民共和國　把台灣驅逐出去！

▲王毅出席聯合國大會。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅28日在紐約出席了第79屆聯合國大會一般性辯論，並發表演講，他強調，53年前，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並把台灣地區的代表從聯合國驅逐出去。

王毅在演講時提到，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實，《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國，構成了二戰後國際秩序的重要組成部分。

王毅指出，53年前，就是在這座神聖莊嚴的大廳，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。

王毅強調，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」，在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。

王毅還說，「中國必將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢！」

此外，王毅也針對國際局勢表達立場，他提到，烏克蘭危機還難以走向結束，當務之急是堅持「戰場不外溢，戰事不升級，各方不拱火」，推動局勢盡快降溫，「中國正在做的，是發揮建設性作用，穿梭斡旋、勸和促談，而不是火上澆油、趁機漁利。」

王毅說，巴勒斯坦問題是人類良知的最大創傷，加薩衝突仍在延宕，平民傷亡與日俱增，黎巴嫩戰火又起，強權不能代替正義，巴勒斯坦獨立建國的夙願不能再被回避，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公不能再被無視，「全面停火刻不容緩，『兩國方案』是根本出路。」

王毅還說，中方始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，「中方近期推動巴勒斯坦內部和解取得突破。我們將繼續和志同道合的國家一道，為全面、公正解決巴勒斯坦問題，實現中東長治久安作出努力。」