女困車內險滅頂！記者連線一半「涉水救人」畫面曝　網狂讚真英雄

記者陳宛貞／綜合外電報導

強烈颶風海倫（Helene）為美國東南部帶來嚴重災情，至今造成49人死亡。《福斯新聞》氣象記者連線報導洪災時，意外目睹一名女子受困車內就快滅頂，情急之下當場中斷連線救人，過程透過電視撥出，令觀眾紛紛大讚英勇。

《福斯新聞》記者狄倫（Bob Van Dillen）27日正在喬治亞州亞特蘭大報導海倫颶風引發的致命洪水災情，當時桃樹溪（Peachtree Creek）水位持續上漲，當他冒雨站在溪邊連線時，卻聽見一名女性駕駛的呼救聲。

影片中可見狄倫身後有一輛車泡在水中、幾乎滅頂，狄倫在鏡頭前說道，「我剛剛摘下麥克風打911，消防隊員正在來的路上」，「我知道他們很忙，所以我們已經等了快5分鐘，她越來越恐慌，因為水位又更高了」，背景還可聽見女子的呼救聲。

儘管狄倫向女子保證消防員很快就會趕到，女子仍嚇得不斷尖叫，狄倫猶豫幾秒後乾脆中斷連線，「出狀況了，我們稍後回來，我得去看看能不能幫上這位女士，我稍後回來」，接著畫面可見他徒步穿越深及胸口的洪水，將女子拉出車外後背著她到安全地點。

狄倫事後說明，他中斷連線後放下設備、取出褲子裡的錢包便下水救人，「水溫大約是80度（攝氏約26度），天氣不冷，但我現在快凍僵了」，「她一個人坐在那裡，受困車上，我知道她很冷」，「水位在上升，淹進車裡，幾乎淹到她的脖子」，令他意識到如果不出手救人，「她會被淹死」。

消防人員約20分鐘後抵達，所幸這名女子並無大礙，在丈夫陪同下平安離開，她的丈夫也向狄倫再三道謝。接著狄倫馬上繼續連線報導，這時他已經全身溼透。

狄倫的英勇舉動令眾多網友大讚，「你是英雄」、「有時候你就是該放下麥克風或相機去幫忙」、「我們需要更多像狄倫的人」、「我都要哭了」、「多謙虛又勇敢的人」、「真男人」、「真是個好人」。