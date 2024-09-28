香港英商會活動首次邀特首致詞　遭批背叛英國價值

▲香港特首李家超。（圖／路透）



文／中央社記者陳韻聿倫敦27日專電

香港英商會近日舉辦峰會，首次邀請中國外交部駐港特派員崔建春及香港行政長官李家超分別發表開、閉幕主題演講，遭維權人士批評背叛英國價值。

跨國非政府組織「香港自由委員會」基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, CFHK）今天以「可恥」（disgraceful）形容英商會邀請相關官員擔任演說嘉賓的決定。

李家超2020年遭美國政府宣布制裁，主要理由為李家超參與擬定和推動執行香港「國家安全法」，並藉該法名義遂行脅迫、逮捕、關押，削弱香港自治、限制港人言論和集會自由。

根據公開議程，英商會24日於香港一家五星級飯店舉行的峰會以「擁抱挑戰、形塑未來」為主題，議題涵蓋不動產與永續發展、金融科技與數位銀行、生物科技、健康照護，以及粵港澳大灣區的創新科技發展。會後另有交流酒會。

CFHK指出，英商會背叛民主、法治等英國核心價值。英商會必須謹記自己是英國、而非中國共產黨利益的代表。若英商會還存有一絲對英國價值的尊重，理當會「運用自身影響力」，要求中方即刻釋放遭司法迫害的英國公民、壹傳媒集團創辦人黎智英，而不是提供舞台給須為「黎智英案」負起責任的官員。

香港英商會的理事名單中，有2名和1名當然理事分別來自兼轄澳門的英國駐港總領事館和英國文化協會，其中包括英國駐港總領事戴偉紳（Brian Davidson）。

據了解，英商會沒有義務邀請李家超等人致詞。

9位跨黨派英國國會議員23日聯名致函外交大臣拉米（David Lammy），就香港英商會的舉措表示關切。信函指出，這是李家超和崔建春首次在英商會香港峰會致詞。

根據信函，英商會香港峰會是駐港國際商業界最盛大活動之一。然而，隨著北京對香港的鎮壓力道加大，香港經商環境也惡化。信函提到，9月上旬，美國政府發布的經商相關指引即示警2020年實施的港區國安法、以及2024年「維護國家安全條例」對在港美商形成風險。

該指引提醒在香港有業務活動的美國企業留意，香港的經商環境及潛在風險與中國日益相似。

英國國會議員在信函敦促拉米審酌，英國企業人士在峰會上與李家超互動是否恰當。

議員們指出，香港英商會邀請李家超和崔建春出席峰會、提供他們宣傳平台，此舉十分不智，恐被視為英方對香港國安法體制的默許，儘管英國政府已定調中方持續違反1984年有關香港的的「中英聯合聲明」。

中英聯合聲明是在聯合國登記備案、具法律約束力的國際協定，揭示「一國兩制」、高度自治、司法獨立、現行社會經濟制度不變，以及保障言論、人身、集會結社等權利自由的中國對港基本方針。

致函拉米的其中一位英國國會議員、總部位於倫敦的維權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）贊助人甘文康（Alistair Carmichael）表示，希望拉米能嚴正考慮英商會接待李家超和崔建春、並為他們提供平台的潛在後果。

甘文康指出，英國政府必須對外保持一貫態度，傳達英國不會容忍違反國際法、且威脅香港境內和境外港人自由權利的行為。

據了解，李家超和崔建春24日依然如期出席峰會並發表演說。