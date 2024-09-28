男子頭痛2度癱軟滑下椅「以為中風」　元凶竟在鳥糞中

▲隱球菌是一種廣泛存在伺機性感染病原體，常存在於鴿子或鳥類的糞便中。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

一名72歲公園清潔工去年底陸續出現右前額頭鈍痛、頭暈及走路不穩等症狀，雖然服用止痛藥有緩解，但症狀始終沒根除。今年1月，男子頭痛突然加劇，出現複視，講話也出現口齒不清，兩度意識不清、全身無力滑下椅子，被送醫救治。起初醫師懷疑是中風，但進一步檢查，才發現男子是感染新型隱球菌引起腦膜炎。

台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳珮昀表示，隱球菌是一種廣泛存在的伺機性感染病原體，常存在於鴿子或鳥類的糞便中，主要感染途徑是經由呼吸道吸入帶有菌體的塵埃，或經由皮膚傷口接觸，或食入病原體，再經由血行性感染肺、中樞神經、骨骼、泌尿系統、眼睛等器官。

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陳珮昀指出，正常情況下，腦和脊髓受到外層顱骨、脊柱以及其下三層腦膜保護，病原體不易入侵，但若因外傷或手術植入物、周邊組織感染，或病原體直接血行性入侵，就可能引起中樞神經感染。

陳珮昀說，隱球菌腦膜炎好發於免疫力低下者，如愛滋病患、長期服用類固醇或免疫抑制劑、器官移植後的患者等。可能症狀包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、視力模糊、發燒等，嚴重時甚至會意識不清、癲癇、黴菌血症且有生命危險。但由於起初症狀不典型，甚至有一部分人不會出現相關症狀，導致早期診斷有困難，容易被以為是感冒而輕忽。

清潔工被檢查出感染新型隱球菌後，醫師立即給予抗黴菌藥物，並置放暫時性的腰椎引流管降低腦壓，病人意識逐漸恢復清醒。此後，也定期做腰椎穿刺，釋放腦脊髓液，來控制腦壓過高情形。經過數周治療，病人頭痛、頭暈、複視和體力逐漸改善，目前持續服用口服抗黴菌藥物，預計要服用至少半年，即可出院返家，後續回到門診追蹤。

陳珮昀表示，預防感染新型隱球菌，方法就是要注意環境衛生，定期清理並消毒鴿舍，妥善處理鴿糞，注意傷口清潔，避免食入不潔食物，本身若為免疫力低下的患者，則要盡量避免接觸禽鳥類及受鳥糞汙染的土壤、植物或腐爛的有機物、食物等環境。

陳珮昀也提醒，頭痛和頭暈為神經內科常見症狀，但若症狀反覆或持續未癒，甚至出現複視、肢體無力、平衡感失調、意識改變、口齒不清等神經功能異常，一定要立刻就醫，並告知過去病史及職業、接觸、旅遊、群聚史，由醫師進一步鑑別可能的病因並盡早對症治療。