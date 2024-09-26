台中婦昏倒沒動靜...癱瘓夫呼救4小時！鄰居助報警送醫仍不治

▲警消到場協助鄭妻送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區68歲鄭姓男子多年前因故全身癱瘓，生活日常都靠妻子打理，上月底深夜鄭妻在家中昏倒，鄭男因不良於行、無法將妻子送醫，原地呼救長達4小時，終於被半夜起床上廁所的鄰居聽見，報警處理。警消到場協助鄭妻送醫，並通知其子女返家照料鄭男，不過，遺憾的是，鄭妻經搶救未能撿回一命，警方也協助處理後事，鄭男感謝警方暖心相助。

台中市第四警分局表示，8月26日接獲南屯區惠德街1處民宅發生民眾昏倒，到場發現民宅大門深鎖，但聽到屋內傳來微弱呼救聲「救救我太太」，由消防人員緊急破門入內，映入眼簾的是1名婦人意識不清倒臥床上。

經瞭解，鄭姓男子全身癱瘓，平時生活由69歲的妻子照護，當晚11時許，鄭妻洗完澡後忽感身體不適，隨即倒在床上沒有動靜，由於鄭男不良於行，儘管數度嘗試爬到床上欲查看妻子卻未果，心急如焚的他，只好原地呼救，喊了4個小時都不間斷，並且製造聲響，盼有人可以發現。

▲消防破門而入。（圖／記者白珈陽翻攝）



終於在凌晨3時許，鄰居起床如廁聽到鄭男呼救聲並協助報警，警消到場趕緊將鄭妻送醫，使其暫時撿回一命。警方留在現場，替鄭男備好食物、飲用水、倒掉排泄物，並將鄭男的隨身物品擺放在便於取得的位置，安慰鄭男不要擔心，也通知其兒女回家照料。

鄭妻送醫搶救，醫檢查出罹患中風，雖當天逃過鬼門關，但後來仍不幸過世。警方說，鄭男家屬後來替鄭男申請政府長照協助，暫無經濟急迫或照護上的需求。

第四警分局長陳祥麟呼籲，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，降低意外發生之可能，若遇緊急情形，可立即撥打110、119報案請求協助。

