大雨特報2.0擬明年上線　365鄉鎮區預警燈號全都有

▲氣象署啟動鄉鎮天氣預報2.0服務，明年大雨、強風特報警示燈號，擬擴大到365鄉鎮區。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

人類生活與天氣息息相關，中央氣象署陸續開發豪大雨特報、陸上強風預報，以不同警示燈號呈現災害性訊息，目前停留在22縣市，氣象署啟動鄉鎮天氣預報2.0服務，明年升級大雨、強風特報，擴大到365鄉鎮區，全都能提供警示燈號，讓民眾更進一步了解最即時的天候資訊。

肩負氣象資訊發布重任的氣象署，面對民間氣象單位的競爭，提供各種天候資訊越來越細緻，觀測到大雨或強風來臨，或者氣溫劇烈變化，氣象署也會即時迅速發布災害性訊息，第一時間提醒民眾防範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署目前針對颱風發布陸上、海上警報，也會發布豪大雨、溫度、強風長浪等多種天氣特報，22縣市在達到預警範圍，就以紅橙黃3種燈號作為警示程度。其中高、低溫特報，除了各縣市都有警示燈號，行政區或鄉鎮也都有提供燈號，一目了然。

但豪大雨特報及強風特報，停留在縣市的警示燈號，氣象署預報中心主任陳怡良表示，風雨預報一向是天氣預報最困難部分，溫度還可以看高壓影響或寒流來，提早預警發布，但風雨在各個參數系統，產生不同預測。

陳怡良說，風雨預報是更複雜的問題，天氣是綜合性的表現，因此目前採取即時預報的方式發布，美國龍捲風也是即時預報，氣象署預警訊息持續精緻化，建置雷達等基礎設施監測，並運用最新科技，優化監測的天氣資訊。

他說，預報技術更成熟包括觀測技術、高速電腦運算能力、AI科技等方案，提升預報精準度，氣象署規劃升級強風特報及大雨特報，明年目標365鄉鎮區都能有即時訊息，分秒必爭的天氣搶得一點先機，傳遞給民眾，更有時間應變防範災害。