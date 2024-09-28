「山陀兒」下周二三最接近陸地　一圖看狂風暴雨區

▲山陀兒颱風對台灣威脅大。（圖／國家災害防災科技中心）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風生成，國家災害防災科技中心示警，山陀兒暴風圈最接近陸地時間為下周二到下周三，主要強降雨區為台灣東北部、北部及中南部山區。強陣風影響範圍則涵蓋了台灣沿海及空曠地區。

國家災害防救科技中心表示，山陀兒颱風今上午8時在菲律賓東北方海面生成，未來將朝西北方向，往台灣東部海域移動，強度有持續增強的趨勢，預計下周一至周三對台灣影響最大，須做好防災準備工作。

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至於輕度颱風燕子朝西北方向，持續往日本南方海面移動，對台灣沒有影響。

國家災害防救科技中心表示，輕颱山陀兒暴風圈最接近陸地時間為下周二(10月1日)到下周三(10月2日)，主要強降雨區為台灣東北部、北部地區及中南部山區。另強陣風影響範圍涵蓋了台灣沿海及空曠地區。

▲山陀兒颱風對台灣威脅大。（圖／國家災害防災科技中心）

氣象署在粉專「報天氣 - 中央氣象署」也示警，山陀兒颱風威脅大，請預做防颱準備。

氣象署表示，今年第18號颱風「山陀兒」今日(28日)上午8點生成了，預計將持續往台灣東南方海面移動，並從下周一(30日)至下周三(10月2日)陸續為台灣各地帶來強風豪雨，下周一是颱風接近的過程，東半部開始有明顯風雨，目前預估下周二、下周三將是它最接近台灣的時候，建議利用周末預先做好防颱準備。

針對山陀兒路徑，氣象署指出，由於山陀兒颱風位於較複雜的環境中，接近台灣時的路徑仍有諸多因素影響，使得預報不確定性高。目前最新資料顯示從台灣東方海面北上、到偏西直接影響台灣的機率都是有的，而不同路徑也會使各地受風雨影響的時間和程度有很大的差異，提醒面對山陀兒颱風要嚴陣以待。