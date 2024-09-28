山陀兒若更偏西不排除「貼近岸北上或登陸」　粉專：3地防共伴效應

▲山陀兒颱風最新路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風生成，氣象粉專表示，最新路徑往西修，更靠近台灣東部陸地，不排除還有機會更貼著近岸北上或登陸，北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉；另要注意的是，颱風抵台灣南端時，正好遇到東北季風增強，共伴效應可能發生，加上地形影響，北宜花可能有劇烈降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，山陀兒颱風形成，最新預測路徑持續西修，更靠近台灣東部陸地，但路徑誤差範圍還是很大，還有再修正的空間，有機會貼著近岸北上或登陸。

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山陀兒也將持續變強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風成形後，正好遇到高空槽線東移，環境將有利發展，增強速度快，靠近台灣時可達中度颱風中段班。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，山陀兒暴風圈預計會籠罩全台灣，而颱風的走勢會因為中央山脈屏障關係，造成各地風雨規模截然不同，北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉，中部、南部風勢一樣強勁，但雨勢須等颱風路徑明朗後才能判斷，走東岸或走西岸感受會差很多。

不過粉專也提醒，另一個必須注意的是，當颱風抵台灣南端時，正好遇到東北季風增強，從此刻到颱風北上過程中，共伴效應可能就在台灣附近發生，加上地形阻擋，會在北宜花這一塊產生持續性的劇烈雨勢，請大家趕緊做好防颱準備，未來36小時是重要觀察期。

對於是否會有共伴效應，中央氣象署預報員劉沛滕也說明，颱風環流比較大且逆時針旋轉，北邊高壓帶來明顯東北季風，加上颱風環流影響，颱風北側會有兩個風向輻合，造成對流旺盛，東北季風影響期間，颱風北側容易發生共伴效應，但會不會影響台灣要看路徑，不過秋颱在台灣北側容易有明顯雨勢出現。