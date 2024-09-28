山陀兒明升級中颱！周日上午發海警　暴風圈大「半個台灣紫爆」

▲山陀兒颱風(左)與燕子颱風(右)雙颱共舞，山陀兒對台灣威脅大。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒今天(28日)生成，且有持續增強趨勢，氣象署預估明天周日將增強為中颱，氣象署最快明天上午發布海警，後續不排除發布陸警，山陀兒預計朝台灣東邊近海移動，下周二、三影響最劇，暴風半徑達250公里，暴風圈大，將影響不少陸地，不排除東部陸地或恆春半島先觸陸。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，山陀兒颱風今上午8點生成，位於距離台灣鵝鑾鼻東南方620公里海面上，向西北北西颱風速度比較慢，今天有增強現象，周日增強為中度颱風，下周一朝台灣東邊近海移動，下周二、下周三是影響最明顯時間點。

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劉沛滕進一步說明，目前西北太平洋上有兩個颱風，一個是距離台灣比較遠的燕子颱風，位於離台灣東方2400公里海面上，對台灣沒影響；另一個是距離台灣東南方620公里的山陀兒，移動速度比較慢，接下來向西北轉北北西，以中颱之姿接近台灣近海，路徑還有不確定性，目前路徑模式預測山陀兒下周一會到台灣東南邊近海，將慢慢受到影響，東半部有明顯雨勢，下周二、下周三山陀兒會到台灣東邊近海，可能接近台灣一點或遠離台灣一點，風雨會有不同程度影響，下周四颱風將遠離。

▲颱風暴風可能到達時間與機率。（圖／氣象署提供）

至於山陀兒路徑是否更往西偏，劉沛滕說明，根據今天上午8點路徑，山陀兒颱風路徑更為往西接近台灣，但路徑變數仍大，可能會較接近或遠離，將影響後期周二周三降雨趨勢和雨勢大小，不過預期明天上半天會發布海警，時間點稍微提前，後續發布陸警機率偏高。

劉沛滕表示，目前颱風路徑預估從台灣東部近海通過機會高，但也不排除路徑會更接近台灣一些，甚至從南邊接近台灣和影響陸地，不過仍有不確定性，可能朝台灣東邊海面北上，或台灣近海，或者貼近南邊地區。

針對暴風圈影響台灣情況，劉沛滕指出，暴風圈預估下周一可能慢慢接近台灣東半部和南邊陸地，暴風圈有機會碰到台灣陸地，若是從台灣東部近海通過路徑預測的話，山陀兒暴風圈滿大的，影響陸地範圍不小，72小時後、也就是下周二，暴風半徑會達250公里，台灣不少陸地都會受到暴風圈影響，東半部陸地或恆春半島可能是首波暴風圈觸陸地區，但無論有無影響，但雨勢都會相當可觀，風雨會比較強。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢部分，劉沛滕表示，颱風影響最明顯時刻落下周二、下周三，下周一則是颱風接近風雨增大過程。下周一颱風接近過程，東半部、大台北有明顯風雨，大台北、東半部、恆春半島有大雨或豪雨；下周二到下周三影響最明顯，各地都有局部大雨或豪雨，北部、宜蘭、中部山區有局部豪雨，中南部平地東南部雨勢有不確定性，若颱風靠近一點雨勢相對比較大。

下周四颱風將移動到台灣北邊，外圍環流轉偏西北風、北風，劉沛滕指出，北部雨勢會大一些，中部以北、東半部也有些雨勢，不過下周四降雨將趨於緩和。

▲下周四後北台灣將轉涼。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，颱風遠離後，北邊有東北風，下周四、下周五低溫明顯下降，約下探22到24度。

至於是否會有共伴效應，劉沛滕說明，颱風環流比較大且逆時針旋轉，北邊高壓帶來明顯東北季風，加上颱風環流影響，颱風北側會有兩個風向輻合，造成對流旺盛，東北季風影響期間，颱風北側容易發生共伴效應，但會不會影響台灣要看路徑，不過秋颱在台灣北側容易有明顯雨勢出現。