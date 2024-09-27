陸重機女網紅「花式騎車」秀身材　網盤點死亡案例：出事就沒下次

▲大陸一名重機女網紅上傳花式騎車的影片。（圖／翻攝X）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸網紅生態競爭激烈，許多女子依靠打擦邊球的方式博取關注及流量。近日，一名大陸重機女網紅的影片爆紅，引起許多網友討論行車安全等議題，同時也盤點大陸近年來重機網紅的死亡案例。

有網友將重機女網紅的影片傳至X平台。畫面顯示，該名女子身穿白色外套、白色低胸上衣，刻意在重機高速奔馳時做出撫摸自己、放開雙手、上半身向後倒及刻意搖晃跳舞等動作。

網友看完紛紛留言，「這樣駕駛，只有一次失敗的機會」、「啥？她是不是雙手都放開了？這不算危險駕駛嗎？她死了不要緊，別害別人就行」、「上次這麼玩的墳頭草已經兩公尺高了」、「別人用AI也能合成賺錢。傻瓜非要自己上去賭命」，但也有人喜歡看這類影片，回嗆其他網友說「勸你少管閒事」、「把摩托車放在拖板車上，補妝都沒問題」、「拿個綠幕+電風扇拍就行，哪用得著賣命」。

▲▼網友認為，這種騎車方式除了自己危險之外，還可能影響到其他用路人。（圖／翻攝X）



此外，也有網友盤點近兩年因事故而亡的大陸機車網紅：

2022年10月7日，網紅小魚愛吃魚因車禍過世。

2023年1月5日，網紅莊慕卿在重慶一隧道內發生嚴重車禍，當場死亡。

2023年2月6日，網紅阿亮發生車禍當場死亡。

2023年2月16日，網紅皖小晨與三輪車相撞當場死亡。

2023年4月9日，網紅馬若松騎摩托車時遭遇車禍過世。

2023年4月13日，網紅安安和網紅小嬌妻因車禍當場死亡。

2023年5月7日，網紅微風高速上發生車禍當場死亡。

2023年9月15日，網紅頭哥騎乘摩托車極速穿梭隧道時遇險過世。

2023年12月29日，網紅歐可愛因車禍溺斃。

2024年6月23日，網紅瘋子在西藏因車禍過世。

網友感嘆，機車網紅發生事故的頻率之高，卻還是沒有引起機車網紅的警惕，直言這類型的題材「失敗的機會只有一次」，希望這些網紅可以改善騎車習慣，避免事故發生。