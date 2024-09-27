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奶奶吃素「卻選海產店慶生」　客大罵：一輩子的修行都毀了

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲一家七口到店內用餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你們的奶奶吃素你們帶來海產店慶生？」一名網友發文表示，日前有一家七口到他們店用餐，還以要幫奶奶過生日為由，要他們招待兩樣菜。然而他們答應並上菜後，客人卻大罵「一輩子的修行都毀了」，而他事後才知道，原來奶奶吃素，但「點菜時也沒說清楚有吃純素的人」，這真的讓他很不解。

這名網友在「匿名公社」上發文直呼，「我氣到現在還在抖！」先前有一家七口到他們店內用餐，點了5000多元的套餐，「在溝通時，（客人）就一直用奶奶過生日為由，要我們招待2道青菜，因為他們說只要青菜就好，不要加別的，我們就答應了」。

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豈料菜才剛上完，就聽到該桌客人大罵老闆，由於原PO正在忙，所以不清楚全部對話，「中途只聽到他們對老闆喊了句『一輩子的修行都毀了』，要老闆負責！」由於點菜時就已經先結帳過，所以老闆就從櫃檯拿了2000元，客人收下後才離開。

原PO對此實在不解，「你們的奶奶吃素你們帶來海產店慶生？點菜時也沒說清楚有吃純素的人」，如果他們知道的話，一定會另外處理。他也說，該組客人是菜全部上完、快要吃完才開始鬧，「不是我太邪惡，這很難不讓人懷疑吧」。

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「做老闆才是在修行」、「老闆才是吃素的」、「其實，全家帶去素食餐廳吃就好啦，現在的素食餐廳做的餐點都不錯吃」、「應該是故意的」、「奶奶吃全素，子孫帶去海產店慶生，真的有夠孝順的，這樣的行為還敢跟老闆說這種話，臉皮厚成這樣」。

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