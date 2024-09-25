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15歲女兒上學被接走「載去花蓮嘿咻」　父告無緣女婿...結果傻眼

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲黃姓男子與15歲少女交往發生3次性關係遭起訴。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

黃姓男子透過15歲小美（化名）表哥介紹，與小美結識，2人在相處過程中逐漸培養感情，成為男女朋友，偷偷在住家及乾媽家和小女友嚐禁果，甚至還開車載小美離開學校，小美父親知情後報警提告妨害家庭等罪，士林地檢署偵結，僅依妨害性自主罪起訴。

起訴指出，已成年的黃男明知小美年僅15歲，但2人難以掩飾彼此的愛意，決定以男女朋友身份交往。黃男甚至從宜蘭開車，將小美接回住處偷嚐禁果；除此之外，更曾載小美離開學校逃校，將小女友帶到花蓮乾媽家發生性行為。

小美的父親得知後氣憤不已，認為黃男以不正當手段引誘愛女，讓愛女脫離家庭與監督的狀態，隨即報警提告妨害性自主、妨害家庭罪，以維護家庭的正當權益並保護女兒免受進一步傷害。

警詢、偵查時，黃男坦承與小美交往發生性行為，檢察官依3次對14歲以上未滿16歲女子為性交罪起訴，建請法院依兒少法規定加重其刑。

至於，黃男另涉妨害家庭罪，小美則作證解釋，「因為在家裡得不到溫暖，不想回家」，所以才叫男友到學校來載她離家。檢警認黃男未以不正當手段將小美置於自己實力支配之下，故依罪嫌不足予以不起訴。

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