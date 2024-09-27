10月起貨櫃車經地磅站「門架沒顯示車號」仍要進站　逃磅罰9萬

▲10月1日起，貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站，如車號未顯示於CMS，應進地磅站過磅。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低貨櫃車超載並確保國道行車安全，高公局宣布，10月1日起，貨櫃車行經高速公路設有動態地磅系統地磅站，如車號未顯示於地磅站前門架上方資訊可變標誌，則應進地磅站過磅；如有顯示自身車號，才可免進地磅站過磅。未依規定進站過磅者視為逃磅，將處9萬元罰鍰。

國道沿線目前設有44處地磅站，高公局迄今已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向等10處地磅站建置啟用動態地磅系統，後續仍持續建置中。

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國道動態地磅主要是由車牌辨識系統辨識出貨櫃車車頭車號，再依車號對應公路局提供車籍資料，取得該車核定總連結重量，並將偵測車重與核定總連結重量比對，作為是否超載參考。

高公局表示，10月1日起，貨櫃車行經高速公路動態地磅站，如資訊可變標誌有顯示車號，可免進地磅站過磅，如車號未顯示於資訊可變標誌，應進地磅站過磅，未依規定過磅可罰9萬元。

高公局提醒，過磅規定開始前3個月為宣導教育期，高公局將彙整超載、逃磅等資料函送公路局及貨櫃公會參考納入公司管理及宣導教育。另貨櫃車行經未設動態地磅之地磅站時，暫維持現行配合員警指揮過磅之方式，呼籲貨車駕駛裝載貨物切勿超載，勿心存僥倖逃磅。