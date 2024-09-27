換季時的衣物該如何整理？　達人不藏私通通告訴你

▲小坪數靈活運用有限空間有撇步，讓衣物收納效率輕鬆升級。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

想要擁有舒適的居家空間，妥善收納絕對是重要的一環，在有限的環境之下如何靈活搭配，達人不藏私分享。宜得利家具採購黃任鋒提到，「大家比較常遇到就是打開衣櫃之後，堆積成山的衣服狀態，這不外乎因為空間的不足；當然還有比如說季節替換的時候，衣物不知道怎麼去做收納也是一個重要原因。」

▲宜得利PORTE系列衣櫥讓小坪數空間也可以靈活運用。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

然而這些困難現在通通有了解方！宜得利 PORTE 系列衣櫥可以有效發揮單品的可組合性，更加貼近使用者生活。黃任鋒表示，「當初設計開發的理念就是希望讓民眾做半客製化的組合。有三個尺寸，共 7 種款式自由搭配，同時添加許多實用的機能。像台灣比較常遇到地震問題，因此在衣櫥上面追加防震掛鈎，地震的時候就可以避免東西直接掉落；另外還有抽屜的部分，能夠上下層直接替換，因應換季需求將當季衣物放到方便拿取的高度，最下層特別採用全開式的抽屜，即使是最深處的衣服也可以輕鬆拿到；吊掛式衣櫥裡面做了很常需要用到的吊桿設計，門板內側則附有領帶等小物收納用橫桿，櫃體下方還有可靈活調整的層板來作搭配利用。」

▲▼搭配抽屜收納盒和收納袋來整理，讓居家環境更美觀清爽。

不用再因為回到家看到爆炸的衣服堆而鬱卒，透過宜得利 PORTE 系列衣櫥可以更自由組合與活用牆面空間。黃任鋒補充，「為了讓使用者風格搭配更多元，開發出三種顏色；最特別的是，公司從源頭開始設計、生產再到現場販售，都是親手做管控，所以在品質上也更加有保障。」

▲PORTE系列衣櫥兼具實用與機能，像是因應台灣較常遇到地震，因此在衣櫥上追加了防震掛鈎，地震時可避免東西灑出來。

另外還有像是毛巾、手帕等小物，也可以透過抽屜收納盒、收納袋來整理，簡約外型完美融入各種收納空間。黃任鋒進一步說明，「像是抽屜收納盒的部分，裡面比如像襪子、小毛巾還有一些內著，透過收納整理後就會更加的清爽美觀；另外像是衣物收納袋也有不透明跟透明款式可以根據使用者需求來選擇，而透明收納袋從外就可以知道裡面放了哪些衣物，不用再像以前翻箱倒櫃的來找尋衣服。

FLATTE 系列塑膠收納盒，有抽屜式與上掀式的款式，尺寸的話也有大和小二種選擇，可以依照衣櫃空間堆疊；而收納袋則可依據空間大小攤平或折疊使用，妥善運用衣櫃垂直空間，如果想要收起來拿走，也有把手方便提取攜帶。」兼具美感與實用機能，宜得利家居為消費者提供舒適的居家空間，美好生活輕鬆享受。

PORTE系列衣櫥：https://reurl.cc/Klq7Ky

各式收納盒、袋：https://reurl.cc/bYqQ6X

「GOGO宜得利 17週年感謝祭」活動連結：https://reurl.cc/0dQAgA

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