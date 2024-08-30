南部首家旗艦店來了！宜得利進駐高雄大立百貨　佔地近千坪

▲宜得利家居南部首家旗艦店，佔地近千坪，今進駐高雄大立百貨。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

看好南高雄新商機，大立百貨今（30）日喜迎日本國民家居第一品牌宜得利家居南部旗艦店進駐，佔地近千坪空間，並引進獨家首賣商品。高市府表示，針對市民期待的連鎖商業品牌，將持續接洽招商，也與大立百貨長期合作，串連南高雄周邊商圈，打造觀光購物商圈的新風貌。

日本龍頭零售服務業品牌陸續進駐高雄，宜得利家居在高雄的第10家店，也是南部第一家旗艦店，選址在大立百貨是極具戰略的營運地點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宜得利進駐高雄大立百貨，今盛大開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日在高雄大立B館開幕的宜得利家居南部首家旗艦店，為了突顯與高雄在地連結，開幕活動邀請高雄市吉祥物「高雄熊」和宜得利「黑貓KURO」一起熱鬧。

宜得利大立百貨店近千坪，引進獨家首賣商品N SLEEP+Air寢具、NITORISECOLOGY環境友善商品，將為高雄市民帶來嶄新的居家購物體驗。

▲宜得利南部首家旗艦店佔地近千坪。（圖／翻攝宜得利FB粉絲專頁）

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，鄰近大立百貨週邊的新堀江商圈、中央公園商圈，市府也爭取並投入預算，提出軟硬體多方面措施包含改善硬體設施、舉辦大型活動與主題市集，如去年11月DON DON DONKI、MUJI進駐大立百貨開店，接續12月市府結合演唱會、光環境、聖誕市集辦理「高雄聖誕生活節」等，以活絡人潮、消費買氣。

廖泰翔進一步指出，日系集團積極看好高雄商業發展及潛在消費力趨勢，多家大型連鎖商業品牌插旗高雄，今年預計還有日航酒店、義享天地B館開幕啟用，可見民間大型投資集團看好高雄未來零售消費、旅宿強勁需求趨勢，領先啟動投資布局。

大立張銘池副總指出，大立百貨期許成為高雄最潮日本品牌的核心，從2020年開始，南台灣第一家日本蔦屋書店進駐、日本名古屋人氣第一咖啡廳客美多咖啡、到去年全台最大指標日系DON DON DONKI及MUJI無印良品旗艦店進駐，平日人潮比過去多了1倍、假日更激增達2倍，未來持續推進吸引重量級品牌進駐。