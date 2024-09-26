　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小楊哥玩完了！陸官方責令「三隻羊」停業、重罰3億元

▲▼「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查，旗下帳號全面停播。（圖／翻攝自微博）

▲「瘋狂小楊哥」捲入假香港月餅等風波。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸帶貨網紅「小楊哥」捲入假香港月餅等消費風波，安徽省合肥市官方26日晚間宣布，小楊哥公司「三隻羊」涉虛假宣傳，擬沒收其違法所得、罰款共計6894.91萬元人民幣（約2.96億元新台幣），並責令暫停經營限期整改。

合肥市官方組成的調查組表示，三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推銷「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

調查組提到，三隻羊公司受湖北鮮多裕網絡科技有限公司委託，直播推銷「澳洲谷飼牛肉卷」，鮮多裕公司提供的推銷訊息宣稱該產品為原切肉，三隻羊公司在未獲取原切肉檢測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的訊息進行推銷，但鮮多裕公司實際發貨的肉品為調製肉（組合肉），上述行為構成虛假的商業宣傳。

▼「小楊哥」送捲入爭議的月餅給員工當中秋節禮物。（圖／翻攝微博）

▲▼小楊哥中秋送「爭議月餅」給員工　無懼「假香港貨」質疑。（圖／翻攝微博）

調查組指出，依據《行政處罰法》《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元人民幣。

調查組還說，針對三隻羊公司直播帶貨中存在的相關問題，責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。調查組還說，對在工作過程中失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。

同時，三隻羊也發出了簡短的道歉聲明，「近期有關我公司在直播中虛假宣傳誤導消費者的問題，引起社會的關注，我們對此誠懇致歉。」

三隻羊強調，「我們全面接受聯合調查組的調查處理意見和處罰結果，並願承擔相關法律責任，按照相關法律法規，全面開展公司內部整頓，依法經營，切實保護消費者合法權益。」

小楊哥中秋節前在直播間推銷「香港美誠月餅」，多次強調該月餅是來自香港的高端品牌，但消費者購買後卻發現，該款月餅是在大陸的廣州、佛山等地製作，在香港也沒有任何一家門市，甚至根本買不到，質疑小楊哥賣「假香港貨」。

同時，也有許多香港網友表示，在香港住了20多年，從來沒聽過什麼「香港美誠月餅」，只知道「香港美心月餅」，懷疑該品牌有意混淆消費者。

消息曝光後，大量消費者要求退貨，但不管是美誠月餅，還是小楊哥的「三隻羊」公司都不開放消費者退貨，令消費者們陷入「退也退不了貨，送又沒臉送人」的窘境，不少人因此向大陸的市場監管部門報案，控小楊哥、「三隻羊」涉嫌虛假宣傳。

▼小楊哥曾宣稱「美誠月餅」是來自香港的高端貨。（圖／翻攝微博）

▲▼買到15盒「小楊哥月餅」　老闆哭訴：沒臉送人！。（圖／翻攝微博）

ET快訊
小楊哥玩完了！「三隻羊」遭停業、重罰3億元
快訊／今彩539今晚開出8注頭獎　每人分得300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／小楊哥才遭官方重罰3億　抖音也出手：三隻羊旗下帳號全停播

小楊哥玩完了！陸官方責令「三隻羊」停業、重罰3億元

陸委會：金馬陸客數量成長緩慢　「十一」有望增加但也不會爆多

午休開房！女律師自曝當上司「小三」　她直言：他愛我愛到死

紀錄片《淬火》曝光殲-20巡台？　陸國防部：想去就去不必大驚小怪

「美援台當提款機」軍火發霉過期　陸國防部諷：把民進黨當冤大頭

A股全線大漲！滬指漲3.6%「重回3000點」　成交額連2天破萬億

學校旁開「校媛麻辣燙」挨批情色擦邊　店主無奈：我叫張校媛

日澳紐艦艇過台灣海峽　解放軍：「全程跟監」反對以航行自由為名

解放軍發射洲際導彈未通報日？　陸國防部：合法發布禁航區和時間

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

燕子預計周日成颱 下周二風雨最大｜20240926 ET午間新聞

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示遭撞飛　脖掛輪圈一地血慘死

4月大女嬰被獨留在家餓死 狠母認屍 ｜20240926 ET午間新聞

陳致遠遭炎上刪文「目的達到了」　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」

快訊／小楊哥才遭官方重罰3億　抖音也出手：三隻羊旗下帳號全停播

小楊哥玩完了！陸官方責令「三隻羊」停業、重罰3億元

陸委會：金馬陸客數量成長緩慢　「十一」有望增加但也不會爆多

午休開房！女律師自曝當上司「小三」　她直言：他愛我愛到死

紀錄片《淬火》曝光殲-20巡台？　陸國防部：想去就去不必大驚小怪

「美援台當提款機」軍火發霉過期　陸國防部諷：把民進黨當冤大頭

A股全線大漲！滬指漲3.6%「重回3000點」　成交額連2天破萬億

學校旁開「校媛麻辣燙」挨批情色擦邊　店主無奈：我叫張校媛

日澳紐艦艇過台灣海峽　解放軍：「全程跟監」反對以航行自由為名

解放軍發射洲際導彈未通報日？　陸國防部：合法發布禁航區和時間

快訊／小楊哥才遭官方重罰3億　抖音也出手：三隻羊旗下帳號全停播

大溪度假酒店變身萬聖城！骷髏、暗黑墳場住客必拍　還能抽住宿券

萬海看好南美市場需求強勁　參展秘魯出口博覽會

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

大陸熱門新聞

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

陸企業下令「用iPhone一律開除」：沒有為什麼

國台辦：「坐高鐵過海峽」夢想將會實現

陸正妹律師出軌上司！自曝閨房私密事

糞管爆裂！「屎尿飛噴10米高」震撼畫面曝

自習室「收到1紙條」：謝謝配合　他怒噴：勸你放棄

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

午休開房！女律師自曝當上司小三

用力大便完突胸悶！陸25歲男就醫才知肺炸了

牛肉乾裡沒牛肉！四川夫妻豬肉乾當牛賣

飾界新高！陸金飾1克漲到3581元

別猜了！解放軍公佈洲際彈道導彈現場照 東風-31已具備1.2萬公里射程

陸新娘被多名男子綁電線桿 尖叫求饒！紅絲襪大腿險走光

美援台給過期軍火　陸軍方：民進黨是冤大頭

更多熱門

相關新聞

小楊哥拍片女網紅「傳出女子不雅叫聲」！影片瘋傳

小楊哥拍片女網紅「傳出女子不雅叫聲」！影片瘋傳

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」近期被爆劈腿並讓旗下女主播「沫沫」（徐子昕）懷孕引發議論，接著又瘋傳徒弟七老板陪睡公司高層，甚至有錄音檔流出。23日又有新爆料直指三隻羊旗下女主播喬妹和小楊哥的影片中，背景傳來疑似女子的不雅聲，再度掀起討論。

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

小楊哥已婚女徒弟「爆陪睡」開砲：是真的我去死

小楊哥已婚女徒弟「爆陪睡」開砲：是真的我去死

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

陸中秋月餅銷量腰斬！大降價也救不回

陸中秋月餅銷量腰斬！大降價也救不回

關鍵字：

小楊哥美誠月餅香港月餅月餅瘋狂小楊哥三隻羊

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

獨／「台灣賭神」借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

更多

最夯影音

更多

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面