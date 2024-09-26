小楊哥玩完了！陸官方責令「三隻羊」停業、重罰3億元

▲「瘋狂小楊哥」捲入假香港月餅等風波。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸帶貨網紅「小楊哥」捲入假香港月餅等消費風波，安徽省合肥市官方26日晚間宣布，小楊哥公司「三隻羊」涉虛假宣傳，擬沒收其違法所得、罰款共計6894.91萬元人民幣（約2.96億元新台幣），並責令暫停經營限期整改。

合肥市官方組成的調查組表示，三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推銷「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

調查組提到，三隻羊公司受湖北鮮多裕網絡科技有限公司委託，直播推銷「澳洲谷飼牛肉卷」，鮮多裕公司提供的推銷訊息宣稱該產品為原切肉，三隻羊公司在未獲取原切肉檢測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的訊息進行推銷，但鮮多裕公司實際發貨的肉品為調製肉（組合肉），上述行為構成虛假的商業宣傳。

▼「小楊哥」送捲入爭議的月餅給員工當中秋節禮物。（圖／翻攝微博）



調查組指出，依據《行政處罰法》《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元人民幣。

調查組還說，針對三隻羊公司直播帶貨中存在的相關問題，責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。調查組還說，對在工作過程中失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。

同時，三隻羊也發出了簡短的道歉聲明，「近期有關我公司在直播中虛假宣傳誤導消費者的問題，引起社會的關注，我們對此誠懇致歉。」

三隻羊強調，「我們全面接受聯合調查組的調查處理意見和處罰結果，並願承擔相關法律責任，按照相關法律法規，全面開展公司內部整頓，依法經營，切實保護消費者合法權益。」

小楊哥中秋節前在直播間推銷「香港美誠月餅」，多次強調該月餅是來自香港的高端品牌，但消費者購買後卻發現，該款月餅是在大陸的廣州、佛山等地製作，在香港也沒有任何一家門市，甚至根本買不到，質疑小楊哥賣「假香港貨」。

同時，也有許多香港網友表示，在香港住了20多年，從來沒聽過什麼「香港美誠月餅」，只知道「香港美心月餅」，懷疑該品牌有意混淆消費者。

消息曝光後，大量消費者要求退貨，但不管是美誠月餅，還是小楊哥的「三隻羊」公司都不開放消費者退貨，令消費者們陷入「退也退不了貨，送又沒臉送人」的窘境，不少人因此向大陸的市場監管部門報案，控小楊哥、「三隻羊」涉嫌虛假宣傳。

▼小楊哥曾宣稱「美誠月餅」是來自香港的高端貨。（圖／翻攝微博）

