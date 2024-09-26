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女生單獨上健身房遇噁男「熱情關心」　一回家忍不住哭了

有位網友在網路論壇po文，抱怨自己在健身房遇到噁男騷擾的狀況，讓她一回到家就忍不住哭出來。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

為了追求健康跟良好的身材，台灣這幾年掀起健身風潮。昨（25）日有位網友在網路論壇po文，抱怨自己在健身房遇到噁男騷擾的狀況，讓她一回家就忍不住直接哭出來，並提到以後真的不太敢再一個人去運動了。

有位網友昨於「Dcard」論壇po文，提到自己是個健身小白，平常下班後偶爾會去健身房動一下，穿著也就是一般的運動服和運動褲，不會說特別暴露。沒想到前天在練背時，有位男子跑來糾正她下拉的姿勢不對，「當下我也是直接跟他道謝，然後就繼續做自己的」。

不過就在原po繼續運動不久後，同一位男子再度上前輕輕敲了她的肩膀，用著開玩笑的口吻說還是做錯，「這樣練不好，是不是需要一對一指導之類的話」。由於當時健身房快關門，加上並不認識對方，原po嚴肅地拒絕對方好意，沒想到該名男子突然變臉，嘴裡碎唸著「不學就算了，態度沒必要這樣吧」「這女的是怎樣」之類的話，原po全力克制住恐懼裝作沒事地離開健身房，但一回到家忍不住直接哭出來，「也許是我比較玻璃，但真的不太敢再一個人去運動了。」

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該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「首先我要跟你先說，這不是你的錯，你沒有玻璃，那個男的這樣的行為是真的很不ok」「這種就是噁男，被拒絕教學還在那邊自言自語地發牢騷」「有夠噁 在自以為是什麼= =見笑轉生氣啊」「這個不管男女都會遇到，這種就是怪人協會出來的」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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