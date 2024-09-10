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殲-20「完全體」來了！　渦扇-15歷年來最清晰照曝光

▲▼殲-20安裝渦扇-15進行試飛照片曝光，清晰程度為歷年來之最。（圖／翻攝自微博／新殲20吧）

▲殲-20進行試飛，安裝的渦扇-15照片清晰程度為歷年來之最。（圖／翻攝自微博／新殲20吧）

軍武中心／綜合報導

大陸近日公開隱身戰機殲-20安裝渦扇-15進行試飛照片，清晰程度堪稱是歷年來之最。據資料顯示，在渦扇-15的助拳下，殲-20不僅能擁有超音速巡航能力，超過2000公里的作戰半徑，只要部署在東南沿海，包含南海、台灣地區甚至到日本部分領空都在它的作戰範圍之內。

這次曝光和去年4月網傳安裝渦扇-15發動機的殲-20同樣編號為「2052」，但此次的照片可以說是歷年以來最為清晰，被大陸網友稱為「完全體」的殲-20B。可明顯看出，渦扇-15尾噴口顏色較以往俄製或大陸國產發動機更黑，採用全新塗層藉以適應較太行發動機高出20%左右的尾噴口溫度。同時該發動機採用三元矢量尾噴管，可以向任意方向偏轉，提供額外的機動能力。

除了最受矚目的發動機以外，這次曝光的戰機座艙後部隆起比已服役的殲-20高了許多，將能幫助機體內容納更多電子設備，而隨著機身全向傳感器性能的大幅度提升，也使得飛行員通過艙內螢幕和全息頭盔就能清晰感知機側和後方的空情。

▼網傳在成都某展覽上公開的殲-20數據展板。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼網傳在成都某展覽上公開的殲-20數據展板。（圖／翻攝自大陸網站）

事實上今年年初，大陸官方就疑似透露了殲-20的各項實際數據表現。在成都某展覽的展版上顯示，殲-20最大航程5500公里、作戰半徑2000公里，巡航速度超過1900公里/每小時，相當於大約1.8馬赫的巡航速度。同時該機空重17噸、正常起飛重量25噸、最大起飛重量37噸，此數據表示這款解放軍首款服役的隱身戰機能攜帶更多的機內燃油和機載武器系統。

為適應未來的作戰模式變化，殲-20也發展了雙座版本，最大作用將可指揮無人僚機作戰，一架的殲-20可指揮3架攻擊-11無人機作戰。未來在無人機的輔助下，雙座殲-20的感知能力、火力大幅提升，將擁有過去任何一型戰鬥機都不具備的強大空戰能力，也因此許多大陸媒體甚至將雙座殲-20譽為五代半戰機。

▼殲-20雙座型戰機被捕捉到已塗刷上標誌性空軍低可視塗裝。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲▼殲-20雙座型戰機被捕捉到已塗刷上標誌性空軍低可視塗裝。（圖／翻攝自騰訊軍事）

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