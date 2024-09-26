解放軍發射洲際導彈未通報日？　陸國防部：合法發布禁航區和時間

▲ 大陸國防部發言人張曉剛 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中國大陸時隔44年再次發射導彈，解放軍火箭軍昨25日8時44分向太平洋海域發射一枚洲際彈道導彈，並稱準確落入預定海域。中外媒體也高度關注此時試射動機，。對此，中國大陸國防部發言人張曉剛今（26）日指出本次發射洲際彈道導彈發射實驗，是例行性軍事活動，合法合理，不針對任何國家。關於為何選在此時發射，無法提供新訊息。

張曉剛表示，「此次火箭軍組織洲際彈道導彈發射實驗，我們有及時發布訊息，目前我沒有任何訊息提供。需要強調這是符合國際法和國際慣例，不針對任何國家以及目標。」

張曉剛稱，本次組織洲際彈道導彈發射實驗，是為了檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，是例行性軍事訓練活動，完全合法合理。

針對日本提出未收到相關發射消息？張曉剛也指出，中方有即時發布公告，明確發布禁航區域和時間，並且和其他外交國家公布資訊，證實中方是開放透明。

張曉剛指出，「中國的核政策具有高度的穩定性、延續性和可預測性。」始終恪守不首先使用核武器的核政策，堅定奉行自衛防禦核戰略，不搞軍備競賽，明確承諾不對無核武器國家和無核武器地區使用或威脅使用核武器，堅持將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。

解放軍火箭軍近日試射一枚可攜核彈頭的洲際彈道導彈，外界預測彈著點約落在夏威夷南邊的太平洋東南方公共海域。今釋出現場發射照，透過彈體分析，外界研判應該是「東風-31AG」的改進款，射程已達1.2萬公里。

中國大陸國防部昨也發布消息稱表示，這次發射被確認為火箭軍年度例行軍事訓練的一部分。此次行動完全遵循國際法和國際慣例，並未「針對任何具體國家或目標」。中國政府提前通知了包括日本在內的相關國家，並對導彈發射可能影響的空域及海域進行了警告。