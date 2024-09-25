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落實災害初期自主應變　南消攜手企業消防編組觀摩演練

▲台南市消防局於25日選定下營區威舜股份有限公司，辦理情境隨機下達自衛消防編組訓練觀摩演練，指導場所透過模擬隨機火災情境的方式，讓人員在擬真情境中快速應變。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局於25日選定下營區威舜股份有限公司，辦理情境隨機下達自衛消防編組訓練觀摩演練，指導場所透過模擬隨機火災情境的方式，讓人員在擬真情境中快速應變。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當今的企業環境中，火災風險無處不在，為提升台南市工廠管理者之火災安全意識，加強企業主落實自衛消防編組訓練，台南市消防局於25日選定下營區威舜股份有限公司，辦理情境隨機下達自衛消防編組訓練觀摩演練，指導場所透過模擬隨機火災情境的方式，讓場所人員在擬真的情境中快速應變，提高應對的能力和效率，進而保障企業及員工的安全。

▲台南市消防局於25日選定下營區威舜股份有限公司，辦理情境隨機下達自衛消防編組訓練觀摩演練，指導場所透過模擬隨機火災情境的方式，讓人員在擬真情境中快速應變。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局於25日選定下營區威舜股份有限公司，辦理情境隨機下達自衛消防編組訓練觀摩演練，指導場所透過模擬隨機火災情境的方式，讓人員在擬真情境中快速應變。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲說，近期多起工廠發生火災，唯有員工養成在日常工作中遵循安全規範及緊急應變之習慣，火災事故的發生率才會降低。企業應將消防設備維護與自衛消防編組演練與日常業務相結合，不僅能提高員工的應對能力，還能使消防安全成為企業文化的一部分，形成長期的安全管理體系，為員工提供安全的工作環境。

▲台南市消防局於25日選定下營區威舜股份有限公司，辦理情境隨機下達自衛消防編組訓練觀摩演練，指導場所透過模擬隨機火災情境的方式，讓人員在擬真情境中快速應變。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯也表示，在隨機火災情境中進行演練，讓每位員工都能在危機中冷靜應對，從而減少火災對企業和人員的傷害。企業主應從內部做起，瞭解及認識所存在的風險，定期辦理隨機情境模式的自衛消防編組訓練，積極要求全數員工參與，並持續檢討和改進訓練內容，保障廠區的整體安全。唯有如此，才能真正做到防患於未然，創造一個更加安全、穩定的工作環境，更能使營運不中斷，維護公共安全及經濟穩定發展。

▲台南市消防局於25日選定下營區威舜股份有限公司，辦理情境隨機下達自衛消防編組訓練觀摩演練，指導場所透過模擬隨機火災情境的方式，讓人員在擬真情境中快速應變。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局於25日選定下營區威舜股份有限公司，辦理情境隨機下達自衛消防編組訓練觀摩演練，指導場所透過模擬隨機火災情境的方式，讓人員在擬真情境中快速應變。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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