八方雲集分店遭爆「回收桶裝酸辣湯」　總部：即日起終止加盟

▲八方雲集新店玫瑰店被爆用回收水桶裝酸辣湯。（圖／取自台灣迷因IG）

記者黃士原、趙于婷／台北報導

一名八方雲集前員工控訴，新店玫瑰店沒有正常流程與SOP，除了徒手分裝小菜、包水餃包鍋貼沒戴口罩，甚至用回收水桶來裝剛煮沸的酸辣湯。對此，總公司表示，該分店未依SOP標準操作，已違反合約，即日起終止加盟合作關係。

該名八方雲集前員工在社群媒體上爆料，她9月開始在新店玫瑰店上班，卻發現店裡3位阿姨，每個人教的方法都不一樣，沒有正常流程與SOP，不僅徒手捏小菜分裝到塑膠盤，包水餃、包鍋貼沒戴口罩與手套，還用平常裝強力清潔劑泡抹布的鋼盆來裝蝦子，冰箱內冷凍水餃與冷凍鍋貼跟生食共同放存，店長甚至徒手剝掉鍋貼焦黑部位，說「這樣就可以賣了」。

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讓她更不能接受的是，店長竟然叫她拿平常裝回收的水桶，裝剛煮沸的酸辣湯，雖然有反映水桶不能耐熱，店長只回應「沒東西裝、臨時的沒關係」，讓她不敢相信，直說「以後絕對不再吃八方雲集了」。

對此，新北市衛生局表示，已於23日依據食品良好衛生規範準則進行稽查，現場見內部處理食材人員均有佩戴手套，且外場人員清潔用手套與接觸食品之手套均有區分，耐熱袋用於分裝乾貨，未盛裝湯品。

衛生局指出，現場已責令業者製備食品應避免有交叉汙染之虞並確實清潔食品容器具，惟針對查核時見有個人物品未專區存放及食材保存時未覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正，若複查仍未改正，可依違反食安法第8條第1項之規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

而八方雲集總公司強調，非常重視旗下各餐飲店的食安，新店玫瑰店未依照總部SOP標準操作，已違反加盟合約，即日起終止加盟合作關係。