沉寂數日　51架次共機、共艦出海擾台

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部今（26日）公布最新共機動態，25日上午6時一直到26日上午6時，有43架次共機出海活動，其中34架次逾越中線，另有8艘共艦持續在台海周圍活動，共計51架次共軍機艦擾台。

國防部今公布最新共機動態，25日上午6時一直到26日上午6時，陸續偵獲計43架次共機出海活動，其中34架次逾越中線進入西南及東部空域，另有8艘共艦持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。