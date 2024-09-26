陳由豪欠稅4億！名下317筆土地將拍賣　執行署估價高達49億

▲東帝士集團創辦人陳由豪欠稅4億，名下317筆土地將拍賣。（圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

東帝士集團創辦人陳由豪過去由於涉及掏空案，2002年出國潛逃，其名下也有不少資產遭到法拍。 法務部行政執行署宜蘭分署指出，因陳由豪欠稅4億餘元，將於30日拍賣陳由豪名下317筆土地，估價金額約49億餘元，且設定高額抵押。

▲前東帝士集團總裁陳由豪萬里土地。（圖／記者郭世賢翻攝）

宜蘭分署25日指出，聯合拍賣會將於9月30日上午11時、10月1日下午3時，分別在基隆辦公室、宜蘭分署熱鬧登場。30日上午11時，在基隆辦公室（基隆市東信路169號7樓）舉辦不動產聯合拍賣會，宜蘭分署表示，陳由豪欠稅金額高達4億餘元，滯留海外多年遲未繳納，名下基隆市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里區土地合計共317筆，經法務部行政執行署台北分署囑託宜蘭分署執行。該土地多為山坡或道路用地，估價金額約49億餘元，且設定高額抵押。

▲▼近龍潭湖礁溪三層樓透天建物。（圖／記者郭世賢翻攝）

10月1日下午3時，在宜蘭分署（宜蘭市中山路2段261號）舉辦宜蘭地區動產及不動產拍賣會。其中高度關注物件為宜蘭縣礁溪鄉龍潭村三層透天厝，該建物一樓為交誼廳、備有視聽設備，二樓及三樓共有七間溫泉套房，床具、電視、冰箱一應俱全。建物總坪數約177.5坪，鄰近龍潭湖風景區、環境清幽，連同建物內溫泉旅館設備，以底價1751萬100元三拍，平均每坪約9萬餘元。此外，當日另有冰箱、除濕機、吹風機、熱水壺、白蘭地酒等多樣動產小物拍賣活動。

▲▼拍賣冰箱、熱水壺、白蘭地酒。（圖／記者郭世賢翻攝）

宜蘭分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於宜蘭分署（宜蘭市中山路2段261號）舉辦聯合拍賣會，聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動。