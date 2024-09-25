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東海女大生遭公車輾斃　媽媽悲痛祈願3件事：孩子犧牲才有意義

▲▼台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供） 

▲東海大學林姓女學生晚上過馬路遭公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

東海大學會計系林姓女學霸22日遭巨業客運305號公車輾斃，還有一名王姓女大生受傷。對此，林媽媽25日表示，不希望孩子走在路上得穿盔甲保護自己，這樣會讓守法走在斑馬線上的人像笨蛋，盼政府機關加強道安意識，「我孩子的犧牲才是有意義的」。

巨業客運65歲施姓司機22日晚間駕駛305號公車，行經台中中區宮原眼科前路口，但未落實轉彎停等，撞上走在斑馬線上的林姓、王姓女大生，導致林女當場被捲入車底輾斃。檢方複訊後，認定施姓司機涉過失致死罪嫌，諭令1萬元交保。

▲▼台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

對此，林媽媽25日透過律師發出聲明，首先感謝東海大學校方第一時間的關懷、陪伴並協助媒合外界資源，相信女兒一定能感受到母校的愛，帶著微笑離開。其次，感激社會大眾的關懷與問候，但因驟發憾事，尚需調整心情來面對相關事宜，因此婉拒採訪。

林媽媽期盼，女兒的逝去，能促使市府與巨業公司改進，盼市府實地考察，審慎評估該事發路口交通標線是否存在設計隱患，或有不宜供公車、貨車等大型車輛通行的狀況，並為相應改善，以免再生憾事。

同時，也期待巨業公司確實反省駕駛員職場環境、執業態度、教育訓練缺失，檢視聘雇制度是否存有不合理的逾時扣薪規定，以致駕駛員面對交通號誌乃至於交通事故時，因恐面對內部處罰，而無法為正確判斷

林媽媽沉痛地說，「我不希望孩子走在路上要穿盔甲保護自己，這樣會讓守法走在斑馬線上的人都像笨蛋，希望這個事故能讓政府機關加強道安意識，保障行人平安回家的權利，也讓用路人更加謹慎，保護自己也保護別人，我孩子的犧牲才是有意義的。」

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