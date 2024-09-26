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通訊行祭4天流血優惠！月付388 5G吃到飽、舊換新買i16 還倒賺

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16推出後，指定顏色銷量突破外界預估，但仍有部分顏色沒有受到青睞，對此，miko米可通訊行 26日在臉書上發表最新限時優惠，僅到29日結束，只要搭配遠傳電信搭配限定方案，手機就可以享受6,330折扣，換算下來388元就能享受飆網，舊換新最高38,000元，如果購買數字系列幾乎是0元帶走，一共4大優惠等民眾搶。

▼通訊行祭出期間限定方案，388月付就可享受5G飆網。（圖／翻攝自米可miko）

▲▼ 。（圖／米可通訊生活）

根據miko通訊在粉專公布資訊，即日起至29日將祭出遠傳5G專屬優惠，包含申購指定方案、綁約30個月以上手機享6,330折扣，換算下來月租388就能使用5G高速方案；就算不綁門號，空機也享受折扣，從iPhone 16系列及15都有專屬優惠。

在舊機換新機方面，最高能折抵38,000元，以官網收購最貴的iPhone 15 Pro Max 1TB為23,600元來看高出超多，甚至申購數字系列容量較小的機型，還能倒賺拿現金回家，此外只要是搭配方案，就送3,000元手機竊盜險、若是攜碼申辦遠傳5G 599元以上資費，還加贈2,990元的電動牙刷。

但千萬注意，優惠方案必須搭配指定電信——遠傳電信，且優惠僅到 9月 29日。


Miko米可通訊行優惠方案懶人包

1.申購599方案（最低綁約30個月），手機享6,330折扣，換算每個月月租費僅要388元。
2.空機享折扣，最高iPhone 16 512G省1910元。
3.舊機換新機最高折扣38,000元
4.贈3000元手機竊盜險；攜碼申辦遠傳5G 599元以上資費，加贈2990元的電動牙刷。

點我看大圖

▲▼

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