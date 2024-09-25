國營妹怨「薪水不高、能者過勞」想跳科技業　內行人急勸：想清楚！

▲ 一名網友已在中油工作5年，但她不滿於國營企業「薪水不高、能者過勞死」的生態，有意考研究所轉換跑道投身科技業，引起眾人討論。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

科技業的高薪讓許多人嚮往不已，一名網友已在中油工作5年，但她不滿於國營企業「薪水不高、能者過勞死」的生態，有意考研究所轉換跑道投身科技業。不少許多網友得知此事後紛紛勸退，有內行人更以中油的職等與薪水試算，認為待滿5年年收同樣能破百，滿7年頂薪甚至接近170萬元，而國營企業的工作輕鬆程度卻是海放壓力極大的科技業。

一名網友在Dcard國營板發文表示，自己大學畢業後就考進中油，目前入職已經5年。有感於國營企業「薪水不高、能者過勞死」的生態，加上有老鳥擺爛、不管事的主管因為害怕出包而把責任推給新人扛等狀況，讓她十分不滿。此外，由於工作單位離家遠，又不給異動機會，讓原PO忍不住考慮先考個研究所再轉換跑掉跳槽科技業。她為此好奇詢問前輩們的意見，「請問大家會選擇繼續苟下去，還是去考個研究所轉職科技廠呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該則提問引起不少網友留言，有同樣經歷的人覺得沒有先讀個碩士去外面闖闖，如今近30歲了都在國營企業，有些不甘心，做個副業還要偷偷摸摸。不過這名留言網友也坦承，國營工作對於照顧家庭真的很方便，「寫個出差單事情辦完下午就可以消失回家了。」

除此之外，也有許多網友紛紛勸她多想想，「看抗壓力，我從國營跳科技業蠻後悔的」、「科技廠也沒你想的那麼簡單啦」、「氣憤之餘可能也要思考自己的初衷是想要什麼樣的生活，不要單純被老人氣到就忘記初衷，怕妳到時候會後悔」、「我曾經也被氣到，只是後來想想有問題的是人，國營的穩定跟福利確實是我要的，也沒硬到待不下去，就不管他了」。

還有內行人拿中油的年資與薪水試算，「絕對國營職員，剛進去中油領C2-5月薪45094，滿3年C5-1月薪54021，年薪大概86萬，滿5年C7-1月薪62706，年薪約100萬，再過2年C9-1年薪就120萬了，到C9頂還有年功俸領，年薪總共160萬，再把特休換錢更是接近170萬，錢方面見仁見智，但工作的輕鬆程度絕對海放科技業。」

延伸閱讀

▸ 高雄2寶媽出門8天「餓死小女嬰」 被爆交友複雜…生父不同人

▸ 國道3死重大車禍 死者生前打電話求救…同事淚曝：還沒說完就出事

▸ 新加坡富婆出770萬重金求子邀「做到懷孕」 49歲男慘被榨乾