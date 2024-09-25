「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻

▲尼斯湖水怪。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）到底存不存在？關於此一謎團已經流傳近1500年，至今還未蓋棺論定。豈料，近日尼斯湖北岸某旅館的攝影機，竟拍攝到一種長頸生物在湖中游泳，經專家分析數量可能不只一隻。

據《New York Post》報導，尼斯湖北岸的民宿（Airanloch Bed & Breakfast）在室外架設網路攝影機，近日捕捉到湖面上有一股巨大的尾流向南穿過水面，移動物體的前端附近似乎出現了一個駝峰，且水面其他位置也看到了類似的尾流。

60歲的怪物獵人奧法達（Eoin O'Faodhagain）根據影片分析，從水面上的駝峰分析，尼斯湖可能潛伏著一種長頸生物，數量不只一隻且可能是不同種類的生物，這次不同地點捕捉到尾流的痕跡也不是巧合。

怪物獵人奧法達指出，雖然許多人說尼斯湖水怪是一場騙局，但他至今目睹兩次尼斯湖水怪出現，因此秉持著相信的態度，以影片來分析，「它們是否一直在這生活是另一回事，必須進行更多的影片研究才能回答這個問題」、「但是，由於連續兩次出現，我們可以合理地假設這些尼斯湖水怪很喜歡這個地區」。

一名專家表示，影片中的水流，可以看到某種生物的蒼白駝峰狀部分在整個影片片段中不斷升起，目測約8到10英尺長（約2.4公尺到3公尺），且水面下的身體部位可能更大，才能大力地攪動水花，推測該生物的移動方式不像鰻魚、海豹及水獺，與任何已知生物都不同。