　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻

▲▼ 尼斯湖水怪。（示意圖／CFP） 

▲尼斯湖水怪。（示意圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）到底存不存在？關於此一謎團已經流傳近1500年，至今還未蓋棺論定。豈料，近日尼斯湖北岸某旅館的攝影機，竟拍攝到一種長頸生物在湖中游泳，經專家分析數量可能不只一隻。

據《New York Post》報導，尼斯湖北岸的民宿（Airanloch Bed & Breakfast）在室外架設網路攝影機，近日捕捉到湖面上有一股巨大的尾流向南穿過水面，移動物體的前端附近似乎出現了一個駝峰，且水面其他位置也看到了類似的尾流。

60歲的怪物獵人奧法達（Eoin O'Faodhagain）根據影片分析，從水面上的駝峰分析，尼斯湖可能潛伏著一種長頸生物，數量不只一隻且可能是不同種類的生物，這次不同地點捕捉到尾流的痕跡也不是巧合。

怪物獵人奧法達指出，雖然許多人說尼斯湖水怪是一場騙局，但他至今目睹兩次尼斯湖水怪出現，因此秉持著相信的態度，以影片來分析，「它們是否一直在這生活是另一回事，必須進行更多的影片研究才能回答這個問題」、「但是，由於連續兩次出現，我們可以合理地假設這些尼斯湖水怪很喜歡這個地區」。

一名專家表示，影片中的水流，可以看到某種生物的蒼白駝峰狀部分在整個影片片段中不斷升起，目測約8到10英尺長（約2.4公尺到3公尺），且水面下的身體部位可能更大，才能大力地攪動水花，推測該生物的移動方式不像鰻魚、海豹及水獺，與任何已知生物都不同。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻
食藥署宣布　解除福島5縣食品進口管制
「亞洲實力指數」台灣排名曝光
東海女大生遭公車輾斃　媽媽悲痛祈願3件事
獨／闖蕭美琴家遭轟3槍　「超狂小偷」盜完蝦皮8店還敢偷警察
25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！
快訊／副總統蕭美琴住處旁傳槍響！本人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻

「亞洲實力指數」台灣排名曝光！美國再次奪冠　中國軍力持續拉平

中國向太平洋發射洲際飛彈　日本紐西蘭表達關切不安

逼死30歲女網紅！　44歲酸民認了網路霸凌「判入獄1年」

幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

拒與普丁談判！　澤倫斯基聯合國演說：俄羅斯只能接受和平方案

失蹤34小時離奇存活！　泰6歲男童被「魔神仔」鬼藏化肥袋

撐不住！日本國民零食二度漲價　網力挺新價格「還是很便宜」

比特犬殺蛇救童！緊咬劇毒「眼鏡王蛇」纏鬥5分鐘　驚人畫面曝

京都400年古蹟遭「外國客破壞」！　古寺嘆：亂抽菸、踩斷欄杆

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻

「亞洲實力指數」台灣排名曝光！美國再次奪冠　中國軍力持續拉平

中國向太平洋發射洲際飛彈　日本紐西蘭表達關切不安

逼死30歲女網紅！　44歲酸民認了網路霸凌「判入獄1年」

幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

拒與普丁談判！　澤倫斯基聯合國演說：俄羅斯只能接受和平方案

失蹤34小時離奇存活！　泰6歲男童被「魔神仔」鬼藏化肥袋

撐不住！日本國民零食二度漲價　網力挺新價格「還是很便宜」

比特犬殺蛇救童！緊咬劇毒「眼鏡王蛇」纏鬥5分鐘　驚人畫面曝

京都400年古蹟遭「外國客破壞」！　古寺嘆：亂抽菸、踩斷欄杆

瑀熙剖腹產後趴趴走「傷口裂開」！　痛喊：以為自己很行

台積電嘉義廠遺址「挖到人骨遺骸」　最新清理進度曝光

一粒2年前舊照罕曝光！　「中分棕髮」甜笑超青澀

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡　應永續營運！

卓榮泰宴請綠委聚焦總預算被卡　吳思瑤：據理力爭、持理而行

GUCCI 18億義式迷宮花園珠寶登台　不對稱設計、碩大寶石太迷人

深耕未來醫護第一線　南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

嘉義仁義潭「雙蛇纏鬥」罕見畫面曝！專家曝原因：離牠們遠一點

專訪／袋棍球協會10年有成　從理事長兒子的興趣發展到基層新興運動

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻

琉球恐怖海盜船「船長室畫面曝」船員超怕：要跑7趟

國際熱門新聞

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

他1月狂吃720顆蛋　驚人成果曝光

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

比特犬大戰「眼鏡王蛇」　驚人畫面曝

輝達、台積電ADR收紅領漲美股！　道瓊、標指創新高

京都400年古蹟遭「外國客破壞」！

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

耳朵內爆炸！　三星藍牙耳機突爆害女用戶「永久聽力損傷」

日本「周休三日」難推行　專家曝原因

日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　1狠招沒被下架

更多熱門

相關新聞

他詭異「餵黑洞」　下秒大眼舔湯匙

他詭異「餵黑洞」　下秒大眼舔湯匙

大陸網有拿著湯匙餵「寵物床」，奇怪的舉動讓人摸不著頭緒，然而再接著看，原來黑色睡墊躺著一隻小黑貓，要不是小傢伙抬頭露出漂亮眼睛與粉色舌頭，實在很難看出那裡有隻小可愛。

狗狗幫阿公洗頭　搭肩且深情舔舔

狗狗幫阿公洗頭　搭肩且深情舔舔

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

台中街頭拍鬥毆假影片！ 5屁孩搏流量慘了

台中街頭拍鬥毆假影片！ 5屁孩搏流量慘了

2024台南教育之星來透可影片邀全國師鐸獎得主入鏡傳愛

2024台南教育之星來透可影片邀全國師鐸獎得主入鏡傳愛

關鍵字：

尼斯湖水怪長頸生物影片怪物獵人

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

快訊／7-11開出4張千萬發票！買麵包就中大獎

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

統一發票7、8月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面