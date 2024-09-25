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男同學長相超普！「1科系畢業」狂交女友　她驚呆：女生都很主動

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲高中同學外貌普通，但當上牙醫後，自曝很多妹子會主動來認識。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我簡直太震驚！」一名女網友透露，參加高中同學會，當年長相普通又不會討女生開心的男同學，沒想到當上牙醫後桃花朵朵開，還自曝很多女生會主動想認識，讓原PO好奇不已，「身邊真的有考上醫牙就桃花亂開的男生嗎？」文章曝光後，有網友直呼「有認識考上醫學系+減肥成功，追到高中女神的男生」。

一名女網友在Dcard表示，最近參加畢業10年的同學會，她印象中，一位長相普通、看起來不會討女生喜歡的男同學，竟然交過好幾任女友，「我簡直太震驚！」

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男同學自曝，他自從當牙醫後，認識女生的機會很多，而且也常常遇到主動要來認識的妹子。

原PO再度感到驚訝，並好奇拋問「身邊真的有考上醫牙就桃花亂開的男生嗎？」「或是身邊也有當了醫生之後，感情一路順遂的可以分享一下，我直接重考。」

底下網友熱議，「牙醫真的是這樣，醫學就不一定了」、「我高中同學呆呆的不太會拒絕，重考考上醫學系之後一堆爛桃花，被很多恐怖女生纏上，所以桃花多不見得感情順遂...」「有也不意外吧，人家薪水跟社經地位很高」、「基本上台北診所男牙醫25-30歲的，桃花運沒有一個不好的，上下班時間固定，可以陪伴時間多，算是牙醫的優勢吧」、「有認識考上醫學系+減肥成功，追到高中女神的男生，應該不算桃花亂開，而且顏值有加分也是重點」。

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