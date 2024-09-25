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鮪魚專賣店進軍美國　全台門市消費名字有「這五字」送手卷

順億美國奧勒岡店正式開幕，就位於風景如畫的101號公路旁。（圖／順億鮪魚專賣店提供）
▲順億美國奧勒岡店正式開幕，就位於風景如畫的101號公路旁。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

圖文／CTWANT


近期有不少台灣品牌進軍國際，透過展店、快閃活動打出名氣。像是「順億鮪魚專賣店」首家海外門市已正式落腳美國奧勒岡州的阿斯托里亞（Astoria, Oregon），為慶祝品牌在美國奧勒岡開幕，即日起至9/30，順億全台門市同步推出優惠活動，凡名字中含有「美」、「國」、「奧」、「勒」、「岡」任一字的顧客，只要到順億鮪魚專賣店任一門市消費並出示有效證件，即可免費獲得美國冷水蝦手卷一份，對中一字贈一份，對中兩字贈兩份！在美國奧勒岡也可以吃到順億的鮪魚料理。（圖／順億鮪魚專賣店提供）
▲在美國奧勒岡也可以吃到順億的鮪魚料理。（圖／順億鮪魚專賣店提供）


阿斯托里亞是美國西海岸最大的漁港之一，美國的長鰭鮪魚多數來自這裡。選擇阿斯托里亞作為順億進軍美國的起點，如同順億16年前在高雄前鎮漁港設立首家門市，具有延續推廣鮪魚文化的深遠意義。由於品牌堅持全魚利用、支持永續漁業發展，因此此次進軍美國市場，除了與台灣門市有同樣的優質鮪魚來源，也與美國當地擁有相同理念的漁民、船隊及加工廠密切合作，許多食材更來自擁有MSC認證（Marine Stewardship Council，海洋管理委員會）的工廠，希望推廣台灣鮪魚料理文化的同時，也守護珍貴的海洋資源。
 

若名字含有「美」、「國」、「奧」、「勒」、「岡」任一字，到順億全台門市消費可獲贈免費手卷。（圖／順億鮪魚專賣店提供）
▲若名字含有「美」、「國」、「奧」、「勒」、「岡」任一字，到順億全台門市消費可獲贈免費手卷。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

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另外順億的母集團「隆順漁業集團」在美國奧勒岡州也與當地漁民合作，經營美國冷水蝦與黃金蟹等水產品。奧勒岡州的海港擁有寒冷潔淨的海水，特別適合冷水蝦等海洋生物生長。冷水蝦肉質緊實、口感甜美，富含蛋白質和優質的脂肪酸，亦深受消費者喜愛。
 

值得一提的是，此次順億首家海外門市選址座落於美國著名的101號公路旁，這條風景如畫的沿海公路是美國西海岸最著名的觀光路線之一，沿途經過眾多旅遊景點，吸引大量遊客前往，也為餐廳提供了交通便利性和觀光客流。

島嶼生吐司受到熊本鶴屋集團關注，應邀赴日參與麵包祭活動。（圖／島嶼生吐司提供）
▲島嶼生吐司受到熊本鶴屋集團關注，應邀赴日參與麵包祭活動。（圖／島嶼生吐司提供）

另外曾創下單日銷售6萬片佳績的「島嶼生吐司」，日前於9/11至9/16期間，前往日本熊本鶴屋百貨參加年度麵包祭活動，並成為全場唯一的台灣廠商。島嶼生吐司創辦人陳威宇表示，過去台灣有些厚片吐司因成本考量，常採用便宜原料導致口感不佳。因此他決定使用以台灣小麥加上加拿大、美國的優質小麥調配出的黃金比例麵粉，加上鮮乳坊鮮奶、法國動物性鮮奶油等材料，製作出口感絕佳的生吐司。

島嶼生吐司在麵包祭期間吸引不少日本民眾排隊搶購。（圖／島嶼生吐司提供）
▲島嶼生吐司在麵包祭期間吸引不少日本民眾排隊搶購。（圖／島嶼生吐司提供）

島嶼生吐司主打切成2.5公分厚片後，以「做料理」的概念組合各種食材和抹醬，打造出豐盛的有料厚片。而且採單片販售，自動密封包裝、急速冷凍保鮮，消費者只要用烤箱、氣炸鍋或微波爐回烤復熱，即可享受如同新鮮現烤的美味。

憑藉在台灣的熱銷與討論度，島嶼生吐司應邀參與鶴屋百貨一年一度的麵包祭活動，並獲得超乎預期的銷售佳績。島嶼生吐司業務部經理鄒雨潔也表示，在鶴屋麵包祭過後，隨即推動上架當地Foodie One超市及百貨公司的設櫃計畫，讓台灣生吐司品牌可以在日本佔有一席之地。

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