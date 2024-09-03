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超多人普渡有買！鮪魚罐頭「開出蒼蠅」黑又巨　一票嚇：家裡還有

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

▲鮪魚罐頭裡有蒼蠅。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾1日發文感嘆，「最近食安好像真的很差耶！連大品牌的鮪魚罐頭都出包了」，說他下班回家想吃的鮪魚配白飯，打開罐頭倒出來卻看到一隻超巨黑蒼蠅，「看到直接飽了，這是叫我要戒宵夜了嗎？」照片引發議論。

有網友在「●【爆料公社二社】●」貼出照片，文中直嘆「最近食安好像真的很差耶！連大品牌的鮪魚罐頭都出包了」，因為他下班回家，想說要吃個鮪魚配白飯，「結果倒出來有一隻黑黑的蒼蠅，看到直接飽了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

▲▼原PO「開出蒼蠅」傻眼。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

照片一出，超大隻蒼蠅令一票人驚呼，「天啊！常常買這品牌的，家裡還有」、「普渡買好幾罐，已經全吃完了」、「這個夏天的生態真的很豐富」、「天啊～我兒子的最愛耶」、「竟然還是綠金蒼蠅」、「普渡到現在，吃了8罐」、「哭夭嘞！中元普渡才買兩組！」

也有網友質疑，「沒影片怎麼知道是不是一開始碗裡就有，或是後來才飛進去的」、「罐頭封裝完都會推進去高溫殺菌，蒼蠅怎麼可能經過高溫還那麼完整」、「如果一開始就在罐頭裡也會被壓扁的」、「只想知道牠怎麼死的、為什麼翅膀還在。」

但也有人指出，「會飛的昆蟲，其實真的很難免」、「蒼蠅油亮亮的，看得出來跟這個罐頭包裝在一起很久了」、「這隻浸泡得有痕跡」、「這眼睛都泡爛了怎麼會是新鮮的…說新鮮的也太靠北了吧…這麼厲害？」

原PO事後也更新貼文，強調自己不會無緣無故污衊，知道亂指控風險太大，他承受不住。他還解釋，自己是直接把鮪魚倒扣到碗裡，所以蒼蠅才會在最上面，會再聯絡廠商處理。

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