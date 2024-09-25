「燒~肉粽」叫賣聲成絕響！宜蘭肉粽阿公逝世　網淚：溫暖回憶

▲宜蘭知名肉粽店「林香游家肉粽」創辦人游炳次仙逝。（圖／翻攝自林香游家肉粽臉書）

圖文／CTWANT

「燒~肉粽」穿梭在街頭的燒肉粽是不少宜蘭人的回憶，而這聲熟悉的燒肉粽如今只能追憶，知名宜蘭員山鄉「林香游家肉粽」臉書粉專25日上午沉痛發文表示，創辦人阿公游炳次在今（25）日凌晨辭世，讓不少網友相當痛惜。

林香游家肉粽臉書粉專25日上午發出貼文表示，游炳次阿公在25日凌晨3時許與阿嬤會合，為妥善安排喪葬事宜，將暫停營業，並在10月25日恢復營業。

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貼文一出瞬間引來不少網友哀悼，紛紛表示感謝，謝謝阿公的燒肉粽聲帶給他們的兒時溫暖回憶，並祝福阿公一路好走。

騎著檔車後面帶著鐵箱，裝滿熱呼呼的肉粽，帶著防風安全帽的游炳次早年為將肉粽的好味道傳承給鄉親，每天騎車外出販售叫賣肉粽，那一聲聲的「燒肉粽」也逐漸成為宜蘭人日常生活中的一部分，孩童只要聽到熟悉的燒肉粽，就會向父母討要零錢，衝出門向游炳次購買熱呼呼的肉粽。

游炳次與妻子結縭十餘載，早年也並非以肉粽維生，而是擔任公務員，妻子則在曬穀場幫漁船縫製收集飛魚卵的草包，直到孩子相繼出世後，2人決定北上打拼，做過不少工作，最後開始販售粽子，並以機車方式沿路叫賣，逐漸闖出名聲，其中最為經典的莫過於將整隻雞腿包進肉粽內的「雞腿粽」，吸引不少饕客遠道而來朝聖。

直到後續游炳次年歲漸長，逐漸將事業放給後代經營，以往跑全縣的叫賣也慢慢僅剩固定路線，如今隨著游炳次的逝世，那一聲一聲的燒肉粽已不復返，但卻早已深深烙印在不少宜蘭人的童年記憶裡。

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