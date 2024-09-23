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士檢續追呼叫器爆炸案！金阿波羅員工現身當證人　超狂學歷曝

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署國安專組如火如荼偵辦黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，今（23日）約談金阿波羅公司束姓前員工及萬姓員工，以證人身分前往協助釐清案情，2人複訊完畢後，面對媒體提問均不回應，低調快步離開。據悉，束姓前員工未滿30歲，為國內知名大學高材生，科系為政治相關，且具備優秀英文能力，有望進一步突破呼叫器爆炸案疑雲。

23日下午，金阿波羅任職業務的束姓前員工、現任萬姓員工先後低調赴士林地檢署，傍晚5時左右，萬男刻意脫掉醒目的藍色外套步出地檢署，面對媒體提問隻字不回；晚間7時20分束男也默默步出，看上去有點累，疑因光是複訊就長達2小時50分，讓他相當疲憊。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲束姓前員工與萬姓員工以證人身份先後抵士林地檢署複訊。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，外貌稚嫩的束男是高材生，所學科系與政治、行政管理相關，曾在金阿波羅當過業務，並在國內一家電池檢測設備指標性科技公司擔任過業務工程師，甚至也有到大陸短暫工作過，勢必能為爆炸案疑雲帶來突破性進展。

士林地檢署表示，有關呼叫器爆炸案，持續積極調查，就證人所述及蒐證所得資料深入查證中，今也指揮法務部調查局國安站另以證人身分約談曾任或現任金阿波羅公司員工共2人協助釐清案情，全案正緊鑼密鼓偵辦中。

回顧整起事件，黎巴嫩本月17日傳出「BB call」（型號 AP924）大規模爆炸，造成至少37人死亡、3000名傷者，從殘骸上驚人發現台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）規格貼紙，這也讓董事長許清光第一時間澄清「是收商標錢授權給BAC公司製造」，雙方約定售出1台呼叫器，將分潤15美元（約台幣478元）給金阿波羅。

士林地檢署第一時間剪報分案，本月19日針對金阿波羅公司、BAC在台辦事處等4地發動搜索，並以證人身分約談董事長許清光及協助BAC在台辦事處承租共享辦公室的吳姓女子；複訊後，2人請回。

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