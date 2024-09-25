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A股三大股指開盤繼續暴漲！　滬指漲1.34%「站上2900點」

▲A股25日大漲。（圖／CFP）

▲A股25日大漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股今（25）日開盤延續漲勢，三大股指開盤暴漲，其中，滬指漲1.34%報2901.42點，深證成指漲1.42%報8555.72點，創指漲2.32%報1652.83點。

據《澎湃新聞》報導，從盤面上看，大金融高奏凱歌，多元金融板塊持續火熱，保險、券商、金融科技板塊漲幅居前，有色、鋼鐵、白酒股表現活躍；華為鴻蒙、乳業板塊小幅下跌。 A股開盤集合競價成交151億元（人民幣，下同），創階段新高。

Wind統計顯示，兩市及北交所共4,533檔股票上漲，443檔下跌，平盤有372檔股票。

資金方面，央行今日進行1,965億元14天期逆回購操作，得標利率1.85%，與先前持平。Wind數據顯示，今日5,682億元逆回購到期；兩融方面，兩市融資餘額增加16.83億元，合計13,617.16億元；匯率方面，人民幣對美元中間價報7.0202，調升308個基點。

▲。（圖／CFP）

▲大金融高奏凱歌，多元金融板塊持續火熱。（圖／CFP）

東興證券研報指出，政策加速落地，創新工具超市場預期，流動性改善預期明顯，市場見底條件逐漸成熟，配置上首選流動性改善標的，再選業績改善標的，從流動性改善角度出發，市場首選非銀行金融，政策指向解決市場流動性問題，最直接受益的就是券商和保險類公司，槓桿加身疊加市場向好預期，該類資產應作為目前市場的配置首選。

其次，在指數見底之後，市場將會修正前期過於悲觀的預期，且降低存量房貸利率，對居民消費恢復將會起到一定作用，看好消費類公司，以白酒、醫美、日常消費品為代表的大消費類公司隱含了較高的悲觀預期，行業估值處於歷史極值低位，估值水平較低，現金流較為充裕，隨著基本面和流動性改善，估值有望回升。

此外，財政政策發力的以汽車、家電為代表的以舊換新板塊，以信創和資訊安全為代表的電腦板塊，以地產復甦為代表的周期板塊也均有較好的配置價值。高分紅疊加回購的公司，在政策紅利加持下，可望成為市場新的投資線索，可專注於調整充分的紅利股新投資邏輯。

中金公司則認為，24日國新辦發表會明確釋放積極的穩健、穩市場、穩預期訊號，帶來投資人風險偏好的明顯改善，A股市場目前估值已處於較為極端位置，滬深300指數前向估值處於歷史底部一倍標準差附近，橫向及縱向均具備明顯的投資吸引力；交易、行為方面也出現了歷史常見的偏底部特徵，前期以自由流通市值計算的A股換手率處於1.5%左右的歷史偏底部水準（歷史偏底部時期換手率約1%至2%）。

報導指出，在此背景下，積極政策訊號出現可望提振投資人情緒，24日股市大漲後，短期或有波折但預期反彈仍將持續，市場趨勢性企穩還需要關注後續上市公司，基本面預期變化。

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