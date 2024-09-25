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大陸 大陸焦點 特派現場

中國經濟新政鼓舞股市　滬指重返2900點

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲滬指回神，有望重返3000點關口。（示意圖／CFP）

文／中央社記者吳柏緯上海25日電

中國央行的政策利多消息持續激勵股市，繼昨天重返2800點後，滬指今天上午更站上了2900點大關，盤中更一度達到2950點，距離3000點關口僅一步之遙。除滬指外，深成指、創業板指上午均上漲。

中國人民銀行（中國央行）24日宣布全新的經濟政策，其中針對股市方面，將創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。此舉令證券市場驚喜，中國三大指數昨天齊漲，整體慶祝行情延續到今天。

綜合香港經濟日報、第一財經，今天三大指數均開高，滬指重新站上2900點，盤中漲幅一度超過3%，隨後震盪，截至中午，上漲1.73%。至於其他兩項指數，今天上午深證成份指數（深成指）漲幅達2.36%；創業板指漲幅2.63%。

據統計，今天上午滬深兩市超過5000檔個股上漲，兩市半日成交額超過人民幣7900億元。（約新台幣3.55兆元）。

雖然今天上午的漲幅相較於昨天的情形有所修正，然而券商仍對未來抱持信心。

報導引述東莞證券分析，目前市場已逐步走出前期弱勢格局，特別是24日市場的大幅反彈，提振信心，而考慮到中國人民銀行、證監會等部門將推出一批增量政策舉措，可能帶動基本面改善和市場信心修復。

中金公司表示，24日明確釋放積極的穩經濟、穩市場、穩預期信號，帶來投資者風險偏好的明顯改善；方正證券表示，展望後市，認為當前貨幣政策先行，財政政策將接棒，市場風險偏好有望繼續大幅改善。

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