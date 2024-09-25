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日科學家用AI探索納斯卡沙漠　6個月內發現303幅新地畫

▲日本科學家使用AI研究秘魯納茲卡沙漠，在6個月的調查期間發現303幅新的地畫。（圖／取自國家科學院學報網頁pnas.org）

▲日本科學家使用AI研究秘魯納茲卡沙漠，在6個月的調查期間發現303幅新的地畫。（圖／取自國家科學院學報網頁pnas.org

文／中央社

日本科學家使用人工智慧（AI）研究秘魯納茲卡沙漠（Nazca Desert），在6個月的調查期間發現303幅新的地畫，讓前印加文明於2000年前刻畫的已知地畫數量增加一倍。

法新社報導，傳說中的納斯卡線（Nazca Lines）是納斯卡沙漠上一系列大型的淺切口，描繪動物、植物、想像出來的生物與幾何圖形，自約一個世紀前首度被發現以來，就一直令科學家深深著迷。

納斯卡線位於利馬（Lima）南方約350公里處，是秘魯最熱門的觀光景點之一，從空中俯瞰的觀看視野最佳。

日本山形大學（Yamagata University）考古學家坂井正人（Masato Sakai）今天在利馬宣布新的發現，他說：「在研究中使用AI，讓我們能更快速且更精確地標出地畫的分布位置。」

他說，這些發現是山形大學納斯卡研究所（Nazca Institute）與國際商業機器公司（IBM）研究部門的合作成果。

他又說：「傳統的研究方法包含從這片廣大地區的高解析度影像中以目視辨識地畫，這種方法速度緩慢且有漏看其中幾幅地畫的風險。」

這項研究昨天也刊登於聲望卓著的「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）期刊，描述了AI如何用在加快考古學的發現，即使是在知名遺址中。

研究報告指出，科學家花了近一個世紀，才發現430幅具象的納斯卡地畫。在AI技術的協助下，科學家在短短6個月的田野調查期間，就再發現了303幅地畫。

AI模型特別擅長於找出較小的浮雕型地畫，而這種地畫較難用肉眼發現。

科學家發現的新地畫包含巨大的線型地畫，主要代表野生動物，但也包括一些較小的地畫，如抽象人形動物與馴化的駱駝科動物的圖案。

科學家使用AI分析飛機產出的大量地理空間數據，以辨識出可能可找到更多地畫的區域。

納斯卡文明於西元前200年到西元700年間形成，位於秘魯西南部區域。納斯卡線已被指定為聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產，而這些巨畫的來歷與用途依舊是個難解之謎。

第一幅地畫是在1927年被發現。一些科學家認為這些地畫有占星學與宗教意涵。

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