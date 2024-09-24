百貨公司道歉「請自行操作電梯」他傻了！內行秒懂：有故事

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾近日在百貨公司搭電梯，看到樓層按鈕下有一張道歉告示，「對不起，請您自行操作，謝謝您！」納悶標語貼紙的用意，畢竟通常都是自己按樓層。貼文引發熱論，不少人則推測應該與「電梯小姐」有關係，也有網友直嘆，「每一個標語後面，都曾經有一個你不能理解的奧客。」

一名網友在Threads貼出照片，在某百貨公司的電梯裡看到標語貼紙，就貼下樓層按鈕下方，內容則是「對不起，請您自行操作，謝謝您！」可原PO就不解，「為什麼要突然貼這個，會有人一進去看沒電梯小姐就呆著不自己按嗎？」

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貼文引發討論，「怕有人把站按鈕旁邊的人當電梯小姐吧？不過，有些人顧著滑手機會忘了按。有些電梯待機有段時間裡面的燈會暗掉（我傻傻的遇過幾次）」、「『不好意思，現在沒有電梯小姐為您服務，要勞煩您自行操作，真的很抱歉』，大概是這個意思。」

其中，就有人指出，「以前百貨公司有個職位叫做電梯小姐，客人是不可以自己操作電梯的，習慣了以後（至少在那間百貨）就不會自己操作，會等人來操作。所以後來沒了電梯小姐，就加上了這張標示。」

還有網友直嘆，「每一個標語後面，都曾經有一個你不能理解的奧客」、「因為有白目會把顧客當成電梯小姐使喚（我就是那個被使喚的顧客）」、「通常每個看似白痴的標語，背後都會有個真的白痴的故事」、「有沒有一種可能，就是已經習慣有電梯服務人員按樓層，但現在沒有所以爆氣跑去客訴，只好讓百貨貼出這樣的告示。」