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上海迪士尼重拳擊退黃牛！年底「一人一證一票」實名制購票新規上路

▲▼上海迪士尼,門票,實名制,黃牛。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲為了打擊黃牛、確保遊客權益，上海迪士尼今年年底推出全新的實名制購票政策。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

上海迪士尼近期宣布將調整實名制購票政策，嚴格執行「一人一證一票」的方式，這代表過去一人一次最多可買5張門票的情形將不復見。外界認為這項政策主要是為了打擊黃牛、確保遊客權益。

上海迪士尼度假區今天在官網發布公告，將於今年年底前推出全新的實名制購票政策。根據新規，每位遊客都需要使用本人的有效身分證件預訂門票，且一張有效證件只能在同一個入園日購買1張門票。

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每位遊客進入上海迪士尼樂園時，必須攜帶購票時所使用的有效證件正本。

在新規上路之前，上海迪士尼已經採取實名制購票與入場政策。根據現行的規定，一張有效證件可以在同一個入園日購買最多5張門票，其中包含購票人。然而無論買幾張，都須輸入每個人的證件資訊，入場時每個人也必須出示有效證件進行實名認證。

中央社記者實際實測上海迪士尼APP的購票程序，目前一筆訂單仍能購買最多5張門票，且購票時也有相關提示。

公告也強調，新規正式推出的日期和詳細購票指南將在生效日期臨近時公布。在新規正式上路之前已購買上海迪士尼樂園門票或年卡的遊客將不受影響。

據第一財經報導，新規上路後代表將嚴格執行「一人一證一票」，代購行為也將受到遏止。對於打擊黃牛囤票、炒票等違法違規行為，具有積極作用，有利於更好維護上海迪士尼度假區的票務秩序以及遊玩秩序與環境。

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