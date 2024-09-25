羅廷瑋「棄權」被藍營罵翻　柯建銘尊重：他有自主判斷這很好啊！

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團與民眾黨團昨在程序委員會中將總預算案暫緩列案，但過程中國民黨立委羅廷瑋卻投棄權票，引爆藍營怒火，羅廷瑋今（25日）在藍委王鴻薇、羅智強陪同下鞠躬道歉。對於羅廷瑋棄票，民進黨團總召柯建銘今受訪時表示，他當然有民意的壓力，認為國民黨這樣不妥。至於羅指控綠營拿此事霸凌他，柯回應，政治人物講什麼話，應該有自己的主見，怎麼會推託誰霸凌？

▲羅廷瑋鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



羅廷瑋提出4點聲明，第一，鄭重的向所有的支持者和黨團同志致上最深的歉意。第二，承諾保證不會再犯同樣的錯誤，未來監督執政黨堅守崗位，捍衛人民權益。第三，向黨團自請處分，任何處分都接受。第四，勇敢面對執政黨濫權，正面迎擊綠營的攻擊跟罷免，會當個勇敢的國民黨立委。

媒體詢問，為何做這樣決定？羅廷瑋回應，沒有任何理由，就是認錯、改進，糾正自己。媒體追問是否因為選區罷免壓力大？羅僅說，目前專注立法院事務，就是道歉、改進。

對於羅廷瑋棄權，柯建銘今受訪時表示，他當然有民意的壓力，認為國民黨這樣不妥，這次可能影響台中市的發展，尊重羅廷瑋自主的判斷，這很好啊！

而羅廷瑋今道歉時也控訴，民進黨立委一直講這件事霸凌，挑撥他跟國民黨的關係？對此，柯建銘回應，這羅廷瑋自己做的行為，民進黨怎麼霸凌他？政治人物講什麼話，應該有自己的主見，必須尊重外界的看法及評論，怎麼會推託是誰霸凌他？

