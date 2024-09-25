　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅廷瑋「棄權」被藍營罵翻　柯建銘尊重：他有自主判斷這很好啊！

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團與民眾黨團昨在程序委員會中將總預算案暫緩列案，但過程中國民黨立委羅廷瑋卻投棄權票，引爆藍營怒火，羅廷瑋今（25日）在藍委王鴻薇、羅智強陪同下鞠躬道歉。對於羅廷瑋棄票，民進黨團總召柯建銘今受訪時表示，他當然有民意的壓力，認為國民黨這樣不妥。至於羅指控綠營拿此事霸凌他，柯回應，政治人物講什麼話，應該有自己的主見，怎麼會推託誰霸凌？

▲▼羅廷瑋 聯訪 道歉 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅廷瑋鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

羅廷瑋提出4點聲明，第一，鄭重的向所有的支持者和黨團同志致上最深的歉意。第二，承諾保證不會再犯同樣的錯誤，未來監督執政黨堅守崗位，捍衛人民權益。第三，向黨團自請處分，任何處分都接受。第四，勇敢面對執政黨濫權，正面迎擊綠營的攻擊跟罷免，會當個勇敢的國民黨立委。

媒體詢問，為何做這樣決定？羅廷瑋回應，沒有任何理由，就是認錯、改進，糾正自己。媒體追問是否因為選區罷免壓力大？羅僅說，目前專注立法院事務，就是道歉、改進。

對於羅廷瑋棄權，柯建銘今受訪時表示，他當然有民意的壓力，認為國民黨這樣不妥，這次可能影響台中市的發展，尊重羅廷瑋自主的判斷，這很好啊！

而羅廷瑋今道歉時也控訴，民進黨立委一直講這件事霸凌，挑撥他跟國民黨的關係？對此，柯建銘回應，這羅廷瑋自己做的行為，民進黨怎麼霸凌他？政治人物講什麼話，應該有自己的主見，必須尊重外界的看法及評論，怎麼會推託是誰霸凌他？
 

ET快訊
快訊／股王數度漲停！　一張最多賺41萬
一跪柯P成名！　美女主播「宣布轉行」
22歲台男赴陸失聯「涉多地詐騙」　國台辦：嚴格辦案
瑞士「安樂死膠囊座艙」首度啟用！女子艙內死亡　多人遭逮捕
國道3死「23歲男倖存」　現況曝光
快訊／立院8委員會　召委全出爐
依依離婚：壓力大到憂鬱！　搬回娘家「見1幕」哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜推盧業中任民主基金會執行長　黃國昌：民眾黨全力支持

羅廷瑋投棄權票影響藍白合作？　黃國昌：不會啦

他道歉卻稱被綠霸凌？吳思瑤轟羅廷瑋甩鍋　嘆：民意不敵黨意

羅廷瑋「棄權」被藍營罵翻　柯建銘尊重：他有自主判斷這很好啊！

林憶君任外交國防委員會召委　黃國昌：在野共同監督執政黨

蔣萬安要找「財經專業」卻升他當副市長　林延鳳：跟李四川高度重疊

慶籌會宣布「雙十國慶空中操演26日試航」　機隊將飛越總統府上空

外交國防召委「藍白合」　綠委：新的會期一定會更艱辛

怕「人口不足250萬」急補第3副市長？　北市：結束重大行程後才宣布

快訊／立院8委員會召委全出爐　綠8席、藍7席、白搶下外交國防

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

「超思蛋案」檢調約談3官6業者　農業部長陳駿季：配合司法調查

韓國瑜推盧業中任民主基金會執行長　黃國昌：民眾黨全力支持

羅廷瑋投棄權票影響藍白合作？　黃國昌：不會啦

他道歉卻稱被綠霸凌？吳思瑤轟羅廷瑋甩鍋　嘆：民意不敵黨意

羅廷瑋「棄權」被藍營罵翻　柯建銘尊重：他有自主判斷這很好啊！

林憶君任外交國防委員會召委　黃國昌：在野共同監督執政黨

蔣萬安要找「財經專業」卻升他當副市長　林延鳳：跟李四川高度重疊

慶籌會宣布「雙十國慶空中操演26日試航」　機隊將飛越總統府上空

外交國防召委「藍白合」　綠委：新的會期一定會更艱辛

怕「人口不足250萬」急補第3副市長？　北市：結束重大行程後才宣布

快訊／立院8委員會召委全出爐　綠8席、藍7席、白搶下外交國防

「新一代BMW X3」台灣現身！外觀、內裝超搶眼　預計明年第1季上市

孩子不吃飯醫師有撇步！教你4招解決煩惱，小孩營養吸收沒問題！

災害防救做得好市民生命財產沒煩惱　南市府辦救災人員基礎及進階班訓練

快訊／國3龍井段貨車撞槽車！駕駛「方向盤卡脖」　驚悚畫面曝

韓國瑜推盧業中任民主基金會執行長　黃國昌：民眾黨全力支持

洋基「法官」第56轟出爐主場球迷喊MVP！　本季第5次連3戰開轟　

妹子約吃鐵板燒「嘟嘴問請客嗎」　直男1句超療癒！驚呆2萬人

陸呼籲台灣民眾與「台獨畫清界線」　宋濤：搞台獨沒和平也沒發展

台灣明年2月將舉辦經典賽資格賽　棒協：大聯盟初步允諾

ETC台灣隊研發「AI車牌辨識」奪獎　助泰公路提速1.8倍

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

北檢查超思轉移焦點？郭正亮曝賴清德盤算

快訊／藍白合作！　立院外交及國防委員會民眾黨林憶君任召委

擋總預算「棄權」惹議！　羅廷瑋道歉：願意接受黨團任何處分

快訊／台北市第三副市長人選出爐

央行打房下重手恐「濫殺無辜」　楊金龍：1個月內提配套措施

快訊／立院8委員會召委全出爐　綠8席、藍7席、白搶下外交國防

白爆顧立雄官邸電費破百萬　國防部曝實情：含6營區、國醫中心

王浩宇PO「小草店地圖」抵制　店家貼KP貼紙中招

大巨蛋漏水再不改　北市最重2026年解約

卓要查官邸電費！　昌：賴曾花700萬整修

蔡壁如曾問這句話　柯秒回沒有

國防部長官邸爆電費破百萬　顧立雄：沒住過！且是憲兵營區一部分

藍白擋總預算！羅廷瑋卻棄權　黃揚明痛罵該停權：這樣做自毀前程

立院國防委員會召委「藍白合」　黃揚明評：無用之用

更多熱門

相關新聞

羅廷瑋為「棄權」道歉稱被綠霸凌　吳思瑤轟甩鍋嘆：民意不敵黨意

羅廷瑋為「棄權」道歉稱被綠霸凌　吳思瑤轟甩鍋嘆：民意不敵黨意

立法院24日中午舉行程序委員會，會中審議中央總預算案，但在藍白聯手下，最終以17人出席、9人贊成、7人反對、1人棄權擋下，而選擇棄權的，就是國民黨立委羅廷瑋。經過一夜，羅廷瑋為此道歉，而民進黨團幹事長吳思瑤則感嘆，羅廷瑋一度燃起了道德勇氣，最終還是被黨給壓垮，還稱是因為被民進黨霸凌，這樣甩鍋的說法欠缺成熟。

林憶君任外交國防委員會召委　黃國昌：在野共同監督執政黨

林憶君任外交國防委員會召委　黃國昌：在野共同監督執政黨

外交國防召委「藍白合」　綠委：新的會期一定會更艱辛

外交國防召委「藍白合」　綠委：新的會期一定會更艱辛

快訊／立院8委員會召委全出爐　綠8席、藍7席、白搶下外交國防

快訊／立院8委員會召委全出爐　綠8席、藍7席、白搶下外交國防

立院國防委員會召委「藍白合」　黃揚明評：無用之用

立院國防委員會召委「藍白合」　黃揚明評：無用之用

關鍵字：

羅廷瑋棄權國民黨柯建銘民進黨

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面