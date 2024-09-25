記者皮心瑀／台北報導

立法院程序委員會昨藍白聯手，以17人出席、9人贊成、7人反對、1人棄權的情況下，擋下了行政院114年總預算案，而選擇棄權的國民黨立委羅廷瑋，為此遭到黨內砲轟，經過一夜，羅廷瑋25日為此公開道歉，並聲稱是遭到綠營排山倒海的霸凌，才會做出錯誤的決定。民進黨團幹事長吳思瑤隨後大嘆，羅廷瑋一度燃起了道德勇氣，最終還是被黨給壓垮，還稱是因為被民進黨霸凌，這樣甩鍋的說法，欠缺成熟。

▲羅廷瑋道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

羅廷瑋上午表示，他在程序委員會投下棄權票，他除了深刻的反省自己的思慮不周，更深深的對支持者、對黨團同志感到抱歉，沒有盡到身為在野制衡者該盡的責任。

羅廷瑋還說，這幾個月來，他和他的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，他也感到心力交瘁，他做出了令支持者失望，也令他後悔至極的錯誤決定，在程序委員會就退回總預算的表決，投下了棄權票，因個人的思慮不周，並不足以做為自辯的理由。他看到了非常多來自支持者憤怒和批評，大家過去這麼支持他，他卻讓大家如此失望，他很自責，大家的批評完全在情在理，這些都是他該受的責備，他也會把大家的責備一一記在心上，永遠警惕自己。

對此，吳思瑤指出，身處第一線要反映民意的民意代表，其實念茲在茲，最重要的就是民意，相信羅廷瑋昨天在程序委員會之所以選擇棄權，他真的是受到民意對他的聲聲呼喚，但沒有想到，也許是受了國民黨內部很大的壓力，所以不敵黨意，曾經一度燃起了道德勇氣，最終還是被黨的要求、黨的束縛給壓垮了。

吳思瑤說，羅廷瑋身為民代，所有政策的發言，所有政策的主張，本來就應當受公共的監督、公共的檢視，他現在又千錯萬錯，都是民進黨的錯，居然把他昨天的「錯誤決定」，說成是來自於民進黨？過去對他有什麼樣的壓力，這樣的說法都是自己沒有辦法承擔責任，欠缺成熟，做為一個民選的立委，對自己的政策表態、意見表達，都是要負起最終責任的。