南投縣重陽節敬老禮金估達1.635億元　9／19起各鄉鎮市陸續發放

▲南投市公所於2022年發放重陽敬老金情形。（圖／資料照片，南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

今年重陽節為10月11日，南投縣政府統計，今年估計發放重陽敬老禮金約1億635萬餘元，包括百歲人瑞約117人、每人1萬元，年滿60歲至64歲原民約1741人、每人500元，年滿65歲至99歲長者約10萬4311人、每人發放1000元，並委託各鄉鎮市公所陸續於9月19日至10月25日辦理發放作業。

縣政府指出，凡於今年6月30日前已設籍南投，且未再遷出或死亡之60至64歲原住民（49年1月1日至53年12月31日出生）、65歲至99歲長輩（14年1月1日至48年12月31日出生）及百歲以上人瑞（13年12月31日前出生）都能獲贈重陽節敬老禮金。

縣府提醒，除百歲人瑞將派員親自前往長者家中發放敬老禮金，其他長輩可選擇現金領取或申請以匯款方式領取：以現金領取者，可依通知到指定地點領取，或由各村里幹事、村里長到府致送禮金；申請以匯款方式領取者，請先填寫「南投縣政府重陽敬老禮金金融帳戶匯款申請書」，存摺會註記「縣府重陽禮金」字樣，若有疑問者可洽戶籍地鄉鎮市公所社會課或民政課詢問。

各鄉鎮市公所重陽敬老禮金發放時間如下：魚池鄉9/19-10/25；集集鎮9/27-10/25；國姓鄉9/20-10/25；水里鄉9/27-10/25；埔里鎮9/24-10/25；鹿谷鄉9/27-10/25；南投市9/27-10-25；仁愛鄉9/27-10/25；中寮鄉9/27-10/25；信義鄉9/27-10/25；草屯鎮9/27-10/25；竹山鎮10/2-10/25；名間鄉9/27-10/25。