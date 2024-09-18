台東縣百歲人瑞故事寫真發表　紀錄豐富人生歷程

▲2024台東縣百歲人瑞故事寫真。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「家有一老如有一寶」今年重陽節前夕，台東縣政府製作2024百歲人瑞故事寫真書，18日下午2點在桂田酒店3樓舉辦「那山-溫情百歲」2024台東縣百歲人瑞故事寫真發表會。邀請人瑞吳木村、黃玉淺、王陳怨以及人瑞家屬多人共同參與，由王志輝副縣長代表台東縣長饒慶鈴開箱今年百歲人瑞故事寫真專書。

「那山-溫情百歲」是紀錄台東縣內人瑞一個世紀以來的故事及豐富的生活經驗寫真，人瑞故事面向多元，其生命歷程代表著台東百年來的人文史觀，精彩豐富，作為後輩的精神典範。專書介紹21位接受採訪的人瑞、另外7位以影像拍攝方式，紀錄人瑞的生活日常。

專書介紹人瑞的一生，紀錄片如實紀錄人瑞的日常生活，人瑞有能自行料理三餐者、每日讀報、關懷據點學習新知、能書法揮毫、彈二胡，令人讚嘆，突顯台東是宜居生活好所在。今年特別專訪住在馬蘭榮家幾位為國奉獻，獨居或單身入住的爺爺，我們沒有忘記他們，也把他們對社會的貢獻一併寫出，希望為這些勞苦功高的居民，留下一些人生的回憶。

王志輝表示，人瑞代表智慧與經驗，世代的傳承除了口述外，文字、照片影像是最佳的文化傳承與見證，我們有責任延續這一份價值，不僅將這富有文化與歷史意寫真書留存於後代紀念，也是汲取長者豐富的生命經驗並借鏡展望未來，打造台東美麗城鄉且宜居城市的願景。

百歲人瑞故事寫真自110年百歲大吉、111年路-百歲豐華行、112年時間的河及113年那山，4年來訪問了近100位百歲人瑞，也著書也紀錄影像。人瑞有原住民、新移民，他們貢獻斯土，子女多所成就者，是台東之光。縣府社會處專為人瑞貼心製作本專刊出版，為台東人瑞留下光榮的紀錄，獨一無二的故事寫真，這是一份人瑞尊榮獨享的禮物，也是傳承給後輩珍貴的傳家寶。