高雄發錢了！55萬人受惠「最多領1萬」　9／27記得刷帳戶

▲高雄將發放重陽敬老禮金。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

發錢囉！高雄市113年重陽敬老禮金將於27日發放入帳，依年齡、資格分別有3種發放標準，最低能領1500元，100歲以上人瑞則能領1萬元，預估超過55萬名長輩能領到禮金。

根據113年高雄市重陽敬老禮金發放資格，對象為民國48年12月31日(含)前出生，原住民為民國58年12月31日(含)前出生，113年6月30日以前即設籍高雄市，且9月11日(重陽節30日前)以前戶籍未曾遷出的長輩。

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社會局指出，有提供匯款帳戶給區公所或社會局的長輩，禮金於9月27日直接撥入帳戶，其餘將由各區公所於9月27日至10月31日派員親送，百歲以上人瑞則由社會局派員親送及關懷長輩。

▲高雄重陽禮金發放資格。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局表示，為避免歹徒假借重陽節敬老禮金名義進行詐騙，發放人員須驗證長輩本人身分證、印章才能領取；如為金融機構轉帳者，社會局已依長輩提供資料直接匯入帳戶，不會再派員電話詢問金融帳戶，呼籲長輩勿隨意提供個人資料予他人。

社會局強調，如有接到不明電話詢問敬老禮金領取問題，請立即與戶籍地區公所社會課或社會局老人福利科3368333轉2441聯絡查證。另符合資格的長輩若因故沒有收到禮金，自11月1日至12月31日可至高雄市政府社會局老人福利科(高雄市苓雅區四維三路2號9樓)補領。補領時請攜帶長輩個人身分證及私章，代領人也須帶身分證、印章，逾期將不予補發。

此外，重陽節當天，長輩憑敬老卡搭乘高雄捷運免費，至高雄市崗山之眼、旗津貝殼館，長輩本人及同行1位家人可免費入園(館)。