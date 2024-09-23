鹽城法院拍賣「雪碧一瓶」起拍價19.1元　備註：只能自提不支持郵寄

▲江蘇鹽城法院拍賣一瓶雪碧。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

江蘇鹽城市大豐區人民法院近期在在拍賣平台上預告一場拍賣，將於10月6日開拍，標的物則是一瓶寶特瓶裝「雪碧汽水」，起拍價4.2元人民幣（約19.1元新台幣），市場價6元人民幣（約27.3元新台幣），備註重點還要求，「只能自提，不支持郵寄。」

▲法院拍賣保特瓶裝雪碧，備註欄要求自取。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，在鹽城市大豐區人民法院的以往拍賣記錄中，也曾成功拍賣過4.08元（人民幣，約18.56元新台幣）的過期玻璃水、5元（人民幣，約22.74元新台幣）的體重秤、7元（人民幣，約31.84元新台幣）的洗菜盆等物品。

據了解，這瓶雪碧汽水的擁有者為江蘇某生技公司和某海洋食品公司法人，兩家企業註冊資本分別為500萬人民幣和172.5萬美元，合計註冊資本超千萬人民幣。不過，被執行人之一的陳先生表示，企業已經破產，沒有更多可供執行的財產。

▲貴州德江縣法院拍賣一批保險套。（圖／翻攝紅星新聞）

值得注意的是，雖然法院強制執行的物件琳瑯滿目，一般而言主要還是汽車、房產或土地，不過，也有像是沐浴乳、保險套或內褲等，都曾登上司法拍賣台上。

就在2024年5月，今年5月，貴州銅仁德江縣人民法院在曾上網公告法拍一批「保險套」，起拍價僅1元（人民幣，下同）。該拍賣物是來自一起刑事案件的被執行人所持有，總共有270個，而且是包含多個不同品牌的散裝貨。

該場拍賣價為1元，保證金10元，競拍成功後可郵寄。這場拍賣一度吸引10多人報名，200多人設置提醒，7000多次圍觀，不過，該場拍賣因不明原因被撤掉。

