嗨翻！中捷藍線串聯「山海屯」　市府推全民尋寶抽iPhone16

▲中捷藍線即將發包，為讓民眾了解藍線，台中市交通局推全民尋寶活動，最大獎抽iPhone16。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運藍線全長24.78公里，將連接台中港和台中火車站，貫穿海線到市區，這項工程將讓台中東區、中區再度繁華，預計10年內完工。台中市交通局今天宣布，推出「藍線尋寶，全民探索」實境解謎遊戲，邀請民眾使用大眾運輸在沿線闖關，透過遊戲方式讓市民親臨未來藍線站點，完成任務就能爽抽最新iPhone 16與內含500元儲值金的TPASS悠遊卡。

交通局於今(24)日舉辦啟動記者會，局長葉昭甫表示，希望透過活動讓民眾親身體驗周邊景點、文化以及美食，加深對捷運藍線的瞭解。

葉昭甫表示，藍線的設計目前已送交中央進行審查，公共工程委員會這週將進行現場確認，準備進入發包階段。同時，台灣大道沿線的土地徵收與替代道路的規劃也在積極進行中，預計在10年內完工通車，成為串聯台中山海屯城的重要交通樞紐。

▲葉昭甫指出，希望透過活動，鼓勵市民更加親近公共運輸，提前體驗捷運藍線的便利與樂趣。（圖／記者游瓊華攝）



葉昭甫也補充，台中市政府處理捷運工程局成立作業，機關未來可以加快工程推動，並持續進行綠線延伸至大坑與彰化的計畫，此計畫已獲行政院核定。

尋寶活動將於今年10月1日至12月15日舉行，民眾可透過掃描台中捷運藍線6個站點的QRcode參加挑戰，完成任選3站後可兌換限量版紙膠帶，完成6站還有機會抽中最新iPhone 16與TPASS悠遊卡。

交通局補充，此次活動亮點吉祥物小藍鯨也是首次亮相，小藍鯨象徵藍線的核心價值，包括強大的續航力、穩定連接城市的能力、低碳綠色交通理念，以及智慧科技管理；期望透過這個吉祥物，市民能在趣味互動中，更好地了解藍線交通優勢與未來發展方向。