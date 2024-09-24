快訊／指使槍手伏擊吳明達！檢帶回「幕後藏鏡人」　5至6萬交保

▲吳明達今年7月10日遭槍擊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

威震集團前董座吳明達，7月10日在北市大同區天龍三溫暖遭槍擊，導致其手部中2槍、囊姓司機腳部中2槍雙雙送醫，33歲彭姓槍手涉殺人未遂等罪嫌，遭法院羈押禁見。士林地檢署今（24日）發動搜索，帶回對吳明達開槍的幕後指使者宋男等，檢方複訊後依殺人未遂等罪諭知5至6萬元交保。

回顧本起案件，吳明達10日傍晚5點多出現在大同區天龍三溫暖，不料正準備離開時，彭男突然衝出，8秒鐘內朝吳及與囊姓司機連開5槍，導致吳手部中槍，囊姓司機腳部中槍，雙雙就醫治療。事後，彭姓槍手主動前往寧夏派出所投案，交出一枝制式手槍、11發子彈，士檢獲悉後火速主動分案指揮調查。

▲槍手落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

彭姓槍手投案後聲稱，是因為被吳明達的小弟收保護費，心生不滿才會前往埋伏，打算給個教訓。但警方對於彭男的說法，持保留態度，將他依殺人未遂等罪移送士林地檢署。檢方訊後依殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押禁見，法院漏夜開庭，在7月11日裁定准押禁見。

另外，檢方持續追查幕後指使者，今（24日）發動搜索，帶回宋男等人，檢方複訊後依殺人未遂等罪諭知5至6萬元交保。