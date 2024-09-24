嘉義市警網站無障礙認證　聽視障使用網路更友善

▲▼ 嘉市警通過「AA級」網站認證，提升聽視障朋友網路使用度。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓多元族群都能享有平等的數位資源，促進數位平權，嘉義市政府警察局全球資訊網站依據國際 Web Content Accessibility Guidelines(WCAG) 「網站無障礙規範」2.1版最新規範，共修改檢測2,376個網頁，歷時5個月，日前通過行政院數位發展部「無障礙標章2.1」AA級網站認證。

數位科技的時代，人手一機享受網路的便利已深入人民的日常，嘉義市警方體會身心障礙的朋友因受限於視力、聽力或活動力，上網比一般人多了更多的不便與困難，讓身心障礙朋友也能順利使用嘉義市政府警察局網站服務，提升網站親和力和包容性，打造零距離的無障礙網路環境，讓全民都能夠無礙瀏覽使用警局網站服務，促進社會平等與包容，落實聯合國永續發展目標「SDGs10減少不平等」，普及數位服務。

局長沈炳信表示，該局全球資訊網站提供各類線上申辦服務，以及最新治安交通相關資訊，鼓勵市民朋友們「多用網路，少用馬路」，善加利用本局線上服務，不僅可以免除臨櫃申辦的舟車勞頓與不便，亦可響應環保減紙減碳，為永續地球盡一份心力。